نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطعم فخد الضاني على أصوله الشهية بطريقة سهلة وصحية وأفضل من المطاعم في المقال التالي
الفخد الضاني من أطعم وأشهي أنواع اللحوم الحمراء التي يحبها ويفضلها جميع أفراد العائلة وخاصة الكبار بشكل كبير، والتي ينتشر عملها وتناولها في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر والخليج بشكل وصورة كبيرة، وهي من أهم وأفضل الوجبات الغذائية علي مائدة الطعام وذلك لتمتعها بالطعم الرائع والشهي والذي يقبل على تناولها الجميع بشكل كبير، والفخد الضاني من أكثر وأشهر الأكلات التي يتم عملها في الكثير من المناسبات الاجتماعية السعيدة والافراح والحفلات والأعياد بصورة عامة، والفخد من أهم الأكلات الرئيسية في وجبة الغداء والتي يفضل أن يتم تناولها في المنزل وذلك من خلال طريقتنا المميزة والمفيدة، والتي تعتبر أحد أهم الأطباق الرئيسية في وجبة الغداء والتي يقبل على تناولها بشكل كبير العديد من المواطنين بشكل كبير، ولذلك فإن طريقتنا المميزة لعمل أحلي وأشهي فخد الضاني اللذيذة والشهية تحتوي على العديد من الفوائد الغذائية الهامة والمفيدة جدا لصحة الجسم، وهناك العديد من السيدات اللاتي لا يعرفن طريقة عملها في المنزل بطريقة صحية، والتي نقدمها لك سيدتي لعمل أفضل وأسهل طريقة لعمل أحلي وألذ الفخد الضاني.
طريقة عمل الفخد الضاني ومكوناتها
المكونات
- قطعة من فخذ الخروف.
- ستة فصوص من الثوم.
- ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون الناعم.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.
- ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة المطحونة.
- ملعقة صغيرة من الليمون الأسود الناشف اللومي مطحونة بشكل ناعم.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
- ملعقة صغيرة ونصف من الزعفران.
- نصف ملعقة صغيرة من زنجبيل البودرة.
- ملعقة صغيرة من الكركم.
- أربع ملاعق صغيرة من الملح.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- ملعقتان كبيرتان من لب الطماطم.
- حبتين كبيرتان من البصل متوسطتان الحجم، ومقطعتان إلى شرائح.
- حبتين كبيرتان من الطماطم، كبيرة الحجم ومقطعتان إلى شرائح.
طريقة التحضير
- نقوم بالتخلص من الدهون الزائدة المحيطة بالفخذ، واستعملي السكين لصنع ثقوب في لحم الفخذ.
- قطعي الثوم إلى شرائح طويلة وضعيها في الثقوب التي صنعتها في لحم الفخذ.
- ضعي الحبهان، والفلفل، والكمون، والكزبرة، والليمون الأسود اللومي، والقرفة، والزعفران، والزنجبيل، والكركم، والملح، وزيت الزيتون، والطماطم في وعاء صغير، ثم قلبيها إلى أن تختلط كامل المكونات بشكل جيد، ثم ضعي الوعاء جانباً.
- إدهني الفخذ بالمكونات السابقة، حاولي دهن الفخذ بالكامل بها، ثم أدخليها إلى الثلاجة حتى تتبل لمدة أربع ساعات.
- سخني الفرن على حرارة من 230 درجة إلى 240 درجة، وجهزي صينية تناسب حجم الفخذ الذي اشتريته.
- إحضري ورقة ألمونيوم كبيرة وسميكة، وضعيها في صينية الفرن.
- ضعي ثلث كمية البصل المقطع إلى شرائح فوق ورق الألمونيوم، لتشكلي طبقة من البصل.
- نقوم بفرد الفخذ فوق البصل في صينية الفرن.
- وزعي شرائح الطماطم فوق الفخذ، ثم انثري باقي كمية البصل فوق الفخذ.
- غطي الفخذ بورق الألمونيوم جيداً، ثم أدخليه إلى الفرن، فهو يحتاج إلى حوالي ساعة ونصف إلى ساعتين حتى ينضج بالكامل.
- عندما ينضج اللحم انزعي ورق الألمونيوم من فوقه ودعيه إلى نصف ساعة إضافية ليحمر من الخارج ويجف.
- أخرجي الفخذ من الفرن وغطيه بورق الألمونيوم من عشر دقائق إلى ربع ساعة، لتحصلي على ألياف اللحم المتماسكة، ثم قطعي اللحم وقدميه في طبق التقديم.
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