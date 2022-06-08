نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ادهني بشرتك الغامقة والداكنة بالنشا والفازلين واتركيه لن تصدقي ستصبحين أصغر سناً وقمر 14 في المقال التالي

تعشق جميع الفتيات والسيدات وضع المكياج للظهور أمام الناس بمظهر جميل وجذاب لذلك تقوم بشراء مستحضرات التجميل والكريمات لتفتيح الوجه ولكن هذا سوف يكلفها الكثير من الأموال وفى النهاية تعطي نتيجة سلبية و بدون فائدة لأن هذه المستحضرات تعمل على تفتيح البشرة بشكل مؤقت بمجرد غسل الوجه بالماء، ولأنها تحتوى على نسبة من المواد الكيميائية الضارة التي ترهق وتضر البشرة، وبعد فترة من الإستخدام يعود الوجه إلى الإسمرار، وتزيل طبقة من الجلد فتؤدي إلى إحمرار الوجه، وظهور الحبوب والبثور لذلك ننصح بإستخدام وصفة النشا والفازلين لتبييض الوجه حيث أن عند خلطهم مع بعض من العناصر الطبيعية تساعد الوجه على التفتيح بشكل سريع وآمن على البشرة فيمكن تحضير النشا والفازلين مع زيت الليمون وزيت اللوز وماء الورد وعصير الليمون واللبن فالنشا من المواد التى لها تأثير كبير على تفتيح البشرة ويعمل كمقشر طبيعي للجسم، ويستخدم النشا كمشروب لتخفيض درجة حرارة الإنسان. مكونات طريقة النشا والفازلين لتبييض الوجه ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الفازلين

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت اللوز

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من اللبن

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من العسل الأبيض

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الكركم طريقة عمل خلطة النشا والفازلين لتبييض الوجه نقوم بغسل وتنظيف الوجه بالماء الفاتر ثم تجفيفه بالمنشفة.

وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء ونضع به النشا والفازلين وزيت الليمون وعصير الليمون وزيت اللوز وماء الورد واللبن والعسل الأبيض والكركم ثم يتم مزج هذه المكونات جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

وبعد ذلك نقوم بتوزيع الخلطة جيدا علي الوجه وبرفق ثم نتركها لمدة ساعة ونصف.

وبعد إنتهاء الوقت نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء البارد حتى يعمل على فتح المسام.

وتكرر هذه الوصفة لمدة أسبوعين وسوف نلاحظ بشرة فاتحة وناصعة البياض، ونلاحظ فى الأسبوع الثاني بشرة أفتح عشرة درجات بإستخدام وصفة النشا والفازلين. عمر شويل - جدة ادهني بشرتك الغامقة والداكنة بالنشا والفازلين واتركيه لن تصدقي ستصبحين أصغر سناً وقمر 14 - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ادهني بشرتك الغامقة والداكنة بالنشا والفازلين واتركيه لن تصدقي ستصبحين أصغر سناً وقمر 14 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.