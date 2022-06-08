في دقيقتين.. تنظيف البط من الزفارة والريش الصغير بمكون ميخطرش علي بالك يجعلها ناصعة البياض

تنظيف البط من الزفارة، بالرغم من أن البط يعد من الأكلات الشعبية التي تحظى بشعبية كبيرة من الجمهور، إلا أن الكثير من السيدات تتخوف من عملية طهي البط في العزومات، إذ تعد عملية تنظيف البط وإزالة أي رائحة للزفارة منه من أصعب المهام التي تواجه ربة المنزل في المطبخ خاصةً عند طهيه في المناسبات، كما تكمن صعوبته في إمكانية إزالة الريش منه، حيث أن أكله يعد غير صحياً على الإطلاق، لذلك ظهرت الكثير من الطرق التي يمكن بها تنظيف البط بأسلوب سهل وبسيط، دون أن تبذلي الكثير من الجهد والوقت، وفي نفس الوقت تحصلين على بط نظيف تماماً خالياً من أي ريش أو أي رائحة زفارة.

تنظيف البط من الزفارة والريش الصغير

المكونات

عصير ليمونة واحدة كبيرة الحجم.

4 ملاعق كبيرة من الملح الخشن.

½ كوب من الخل الأبيض.

4 ملاعق كبيرة من الدقيق.

ملعقتين كبيرتين من الردة.

فرشاة للتنظيف.

طريقة التحضير

تساهم الردة بشكل فعال في إزالة الريش من البط بمنتهى السهولة، علاوةً على قيامها بإزالة أي رائحة كريهة من البط.

قومي بوضع مقدار الردة على البطة، وارتكيها لمدة نصف ساعة.

افركي البطة كلها من الخارج جيداً باستخدام فرشاة المطبخ الخاصة بالتنظيف، ثم ابدئي بإزالة الريش منه تحت الماء.

بعد أن تنتهي من إزالة جميع الريش، قومي بشطف البطة بالماء الفاتر.

طريقة تنظيف البط من الزفارة والريش الصغير تماما