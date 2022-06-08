في دقيقتين.. تنظيف البط من الزفارة والريش الصغير بمكون ميخطرش علي بالك يجعلها ناصعة البياض

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تنظيف البط من الزفارة، بالرغم من أن البط يعد من الأكلات الشعبية التي تحظى بشعبية كبيرة من الجمهور، إلا أن الكثير من السيدات تتخوف من عملية طهي البط في العزومات، إذ تعد عملية تنظيف البط وإزالة أي رائحة للزفارة منه من أصعب المهام التي تواجه ربة المنزل في المطبخ خاصةً عند طهيه في المناسبات، كما تكمن صعوبته في إمكانية إزالة الريش منه، حيث أن أكله يعد غير صحياً على الإطلاق، لذلك ظهرت الكثير من الطرق التي يمكن بها تنظيف البط بأسلوب سهل وبسيط، دون أن تبذلي الكثير من الجهد والوقت، وفي نفس الوقت تحصلين على بط نظيف تماماً خالياً من أي ريش أو أي رائحة زفارة.
تنظيف البط من الزفارة والريش الصغير
المكونات
- عصير ليمونة واحدة كبيرة الحجم.
- 4 ملاعق كبيرة من الملح الخشن.
- ½ كوب من الخل الأبيض.
- 4 ملاعق كبيرة من الدقيق.
- ملعقتين كبيرتين من الردة.
- فرشاة للتنظيف.
طريقة التحضير
- تساهم الردة بشكل فعال في إزالة الريش من البط بمنتهى السهولة، علاوةً على قيامها بإزالة أي رائحة كريهة من البط.
- قومي بوضع مقدار الردة على البطة، وارتكيها لمدة نصف ساعة.
- افركي البطة كلها من الخارج جيداً باستخدام فرشاة المطبخ الخاصة بالتنظيف، ثم ابدئي بإزالة الريش منه تحت الماء.
- بعد أن تنتهي من إزالة جميع الريش، قومي بشطف البطة بالماء الفاتر.
طريقة تنظيف البط من الزفارة والريش الصغير تماما
- ابدئي بنقع البطة في خليط مكون من الماء والملح الخشن ونصف مقدار الخل الأبيض لمدة ساعة كاملة (60 دقيقة).
- وبعدها اغسليها من الخليط من الماء الفاتر.
- انقعي البطة مرة أخرى في خليط من الخل ونصف ليمونة بدون استخدام الماء، واتركيها لمدة نصف ساعة (30 دقيقة).
- وبعدها اشطفي البطة بالماء الفاتر، ثم قومي بفركها باستخدام الدقيق الأبيض والملح الخشن ونصف ليمونة جيداً من الخارج والداخل.
- ثم اشطفي بعدها البطة بالماء الفاتر جيداً حتى تتخلصي من كل أي بقايا للدقيق والملح.
- وبذلك يصبح البط جاهزاً للطهي سواء مسلوقاً أو في الفرن، كما أنه يمكن وضع ملعقة من السكر عند سلق البط
- إذا شعرتي بأن البطة لاتزال بها رائحة زفارة، قومي بإعادة فركها بعد شطفها بالماء باستخدام الخل والملح الأبيض، حتى تتأكدي من التخلص من أي رائحة زفارة بها.
- هذه الطرق من أسهل الطرق التي تعمل علي تنظيف البط وتعمل علي التخلص من الزفارة والريش الصغير تماما بخطوات سهلة وسريعة بدون اي تعب
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