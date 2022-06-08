طرية وبتمط.. طريقة الجبنة الموتزاريلا اللذيذة زي الجاهزة لعمل أحلي بيتزا ومكرونة

تستخدم الموتزاريلا في الكثير من الوصفات والمعجنات مما جعل ربات البيوت تبحث عن طريقة الجبنة الموتزاريلا وصنعها في المنزل، كي تتمكن من ضمان جودة الجبنة والحصول على كمية وفيرة منها دون تكلفة عالية مثل شرائها جاهزة، لذلك سوف نقدم لكى من خلال مقال اليوم أفضل طريقة لصنع الموتزاريلا ذات المطة المميزة والمذاق الرائع.

طريقة الجبنة الموتزاريلا

نحتاج إلى الجبنة الموتزاريلا في البيتزا والمكرونات الإيطالية والكثير من الوصفات المميزة الذي يعشقها الكثير، ولكن في بعض الأحيان تكون الجبنة الجاهزة لا تمتلك نفس الجودة التي نريدها، لذلك يمكنك عمل جبنه في المنزل بخطوات ومكونات سهلة وغير مكلفة، وتتمثل خطوات طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية فيما يلي:

مقادير الجبنة الموتزاريلا

مقدار 2 كيلو من اللبن البقري كامل الدسم الطازج.

ومقدار 60 مل من عصير الليمون المركز.

ما يعادل 120 مل من الخل الأبيض.

طريقة عمل الجبنة الموزاريلا باللبن البقري

احضري إناء كبير وضعي فيه مقدار اللبن على نار متوسطة وبمجرد يبدأ في التسخين ضيفي إليه مقدار الليمون المركز، مع مقدار الخل الأبيض واستمري بالتقليب.

بعد ذلك سوف نلاحظ مع التقليب ظهور تكتلات طرية داخل اللبن مثل الجبن.

ثم بعدها عليك الاستمرار بالتقليب، ويفضل وضع شياطة الأرز تحت الوعاء أثناء التقليب.

بعد ذلك سوف يبدأ اللبن في التكتل وإظهار قطع من الجبن لابد من تقليبها والضغط عليها بالملعقة.

ثم نستمر في التقليب حتى تأخذ تلك التكتلات الشكل المطاطي.

بعد ذلك عند التأكد من تحول تلك التكتلات إلى الجبن المطاطي.

لابد من التجربة أولًا بتقطيع جزء منها فإذا كان يمط فتكون ناجحة.

ولابد من إخراجها من الوعاء وتصفيتها من الماء جيدًا.

إما إذ انقطعت بسهولة عليكي الاستمرار في التقليب حتى تحصل على المط عند شدها.

بعد ذلك وبعد تصفية الجبنة تمامًا ضعيها داخل الفريزر.

ثم عند تجمدها قومي ببشرها ووضعها في أكياس محكمة الغلق وحفظها لحين الاستخدام.

في ختام مقال طريقة الجبنة الموتزاريلا. عرضنا في السطور السابقة المكونات اللازمة لعمل أجود أنواع الموتزاريلا في البيت بخطوات سهلة للغاية دون بذل أي مجهود أو تكلفة عالية. ينبغي تطبيق ما تم ذكره في المقال للحصول على جبنة أكثر من رائعة.