طريقة صبغ الشعر باللون البني في البيت بالقهوة لشعر ولون طبيعي وثابت بدون تكلفة

تدخل القهوة مع العديد من المكونات الأخرى التي تستخدم في صبغ الشعر وتجعل الشعر بني وجميل، حيث يمكننا إستخدام القهوة مع الخل وبعض الزيوت الطبيعية الأخرى التي تعمل على تلوين الشعر وتغذيته وتجعله يظهر بشكل رائع وجميل، حيث في الغالب ان الكثير من السيدات والفتيات يقومون بإستخدام الصبغات التي تعمل على تلوين الشعر بالعديد من الالوان المختلفة ومنها تلوينه باللون الأحمر او البني أو الأصفر وتعتبر هذه الصبغات من اكثر الأشياء التي تجعل الشعر جاف وغير مقبول بالإضافة إلى أنها تسبب ظهور في مشكلة شيب الشعر، وللمحافظة على الشعر علينا بإستخدام الوصفات التي تجعل الشعر باللون الذي ترغبين به وبطريقة طبيعية وجميلة.

مكونات عمل وصفة القهوة لصبغ الشعر باللون البني

خمسة ملاعق كبيرة من القهوة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

كمية مناسبة من الخل الأبيض لتثبيت اللون.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

طريقة عمل وصفة القهوة لصبغ الشعر باللون البني