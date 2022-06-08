نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة صبغ الشعر باللون البني في البيت بالقهوة لشعر ولون طبيعي وثابت بدون تكلفة في المقال التالي
تدخل القهوة مع العديد من المكونات الأخرى التي تستخدم في صبغ الشعر وتجعل الشعر بني وجميل، حيث يمكننا إستخدام القهوة مع الخل وبعض الزيوت الطبيعية الأخرى التي تعمل على تلوين الشعر وتغذيته وتجعله يظهر بشكل رائع وجميل، حيث في الغالب ان الكثير من السيدات والفتيات يقومون بإستخدام الصبغات التي تعمل على تلوين الشعر بالعديد من الالوان المختلفة ومنها تلوينه باللون الأحمر او البني أو الأصفر وتعتبر هذه الصبغات من اكثر الأشياء التي تجعل الشعر جاف وغير مقبول بالإضافة إلى أنها تسبب ظهور في مشكلة شيب الشعر، وللمحافظة على الشعر علينا بإستخدام الوصفات التي تجعل الشعر باللون الذي ترغبين به وبطريقة طبيعية وجميلة.
مكونات عمل وصفة القهوة لصبغ الشعر باللون البني
- خمسة ملاعق كبيرة من القهوة.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- كمية مناسبة من الخل الأبيض لتثبيت اللون.
- ملعقتان كبيرتان من النشا.
طريقة عمل وصفة القهوة لصبغ الشعر باللون البني
- أحضري إناء وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من القهوة مع كمية قليلة من الماء مع ملعقتان كبيرتان من النشا وعليكي بوضعها على نار هادئة وقومي بتقليبها حتى تصبح ذات قوام كثيف.
- بعد الوصول إلى قوام كثيف قومي برفعها من على النار واتركيها حتى تبرد ثم قومي بوضع كمية من الخل عليها حتى تتمكن هذه الوصفة من تثبيت اللون في الشعر ثم عليكي بإضافة ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع مع ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها حتى تصبح ذات قوام جيد.
- بعد تقليب هذه المكونات ببعضها قومي بإضافة هذه الوصفة على شعرك بإستخدام فرشاة خاصة واتركي هذه الوصفة على شعرك لمدة ساعتين او اكثر.
- بعد ذلك قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر وبالشامبو المناسب لنوع شعرك حتى تتخلصين من آثار هذه الوصفة نهائيا.
- بعد ذلك عليكي بتجفيف الشعر تماما وعند تجفيف الشعر سوف تحصلين على شعر بني وجميل ورائع وسوف تحصلين على شعر رائع أفضل من إستخدام أي صبغات آخرى ضارة.
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