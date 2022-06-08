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لا يوجد أفضل من وصفة الحنة لصبغ الشعر أيا كان نوعه سواء كان شعر جاف أو شعر دهني أو خشن أو مجعد فالحنة لها فوائد كثيرة وعظيمة للشعر لأنها تغذي جذور الشعر فيكثر إستخدام معظم الناس لحنة الشعر لأسباب عديدة منها تلوين الشعر بألوان طبيعية وصحية ولأنها تحافظ على الشعر وتعطيه اللمعان والقوة، وبعضهم يستخدم الحنة لإزالة قشور الرأس التى تسبب الحكة الشديدة والإلتهابات الفطرية فى فروة الرأس فالحنة تساعد الشعر الخشن والمجعد على تنعيم وفرد الشعر، وتساعد أيضا فى تطويل وتكثيف الشعر الخفيف، وبعض من الناس يستخدمون الحنة فى صبغ الحواجب لتجعلها تظهر بشكل جميل. مكونات صبغ الشعر بالحنة كمية مناسبة من الحنة الطبيعية

كوب واحد كبير من الحجم خلاصة البابونج المغلي

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من خل التفاح

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الكاكاو

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الكركم

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت إكليل الجبل

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من القهوة سريعة مرحبا الذوبان

فرشاة ذات أسنان واسعة

قفازين طريقة وصفة الحنة لصبغ الشعر فى البداية قبل تحضير الخلطة نغسل الشعر وننظفه من أي دهون أو كريمات عالقة بالشعر ثم نجففه جيدا بالمنشفة.

ثم نحضر إناء ونضع به كوب من خلاصة البابونج ونرفعه على النار حتى الغليان ثم نرفعه من على النار ونتركه جانبا حتى يصبح دافئ.

وبعد ذلك نقوم بتحضير المكونات من الحنة وخل التفاح والكاكاو والكركم وزيت الزيتون وزيت إكليل الجبل وزيت الخروع والقهوة ثم نقوم بإضافتهم إلى الوعاء الذي به مغلي البابونج.

وبعد ذلك نقوم بتقسيم الشعر إلى أجزاء حتى يسهل وضع الحنة.

ثم نقوم بلبس قفازين فى اليد، ونبدأ بتوزيع خلطة الحنة على الشعر كله فى المنتصف والأطراف وخاصة جذور الشعر ثم نتركها لمدة ثلاثة ساعات.

وبعد إنتهاء الوقت نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر ، وسوف نلاحظ أن الشعر أصبح لونه جميل ولامع بإستخدام وصفة الحنة. عمر شويل - جدة هاتي حنة وتعالي اقولك تصبغي شعرك وتغيري لونه بسهولة أزاي من غير أي ضرر وبلون جذاب - ثقفني

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