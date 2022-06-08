طريقة عمل كيكة الشوكولاتة غرقانة بصوص الشوكولاتة بمكونات اقتصادية وبطعم لذيذ

تعتبر كيك الشيكولاتة من اشهى أنواع الكيك التي يمكننا عملها في المنزل بأبسط الطرق وبدون تكلفة، حيث نلاحظ أن العديد من الناس سواء الكبار أو الصغار يقومون بشراء هذه الكيكة من محلات الحلويات الخارجية أو من المحلات التجارية ويرجع السبب في ذلك هو أن هذه المحلات تعمل على تقديمها بطعم هش وقطني وجميل وتتبع الكثير من السيدات بعض الوصفات الغير صحيحة التي تمكنهم من الحصول على كيكة غير هشة وغير مستساغة الطعم، حيث تعتبر كيك الشيكولاتة من انواع الكيك البسيطة التي يمكننا عملها بالذ طعم وتجعلنا الإستغناء عن اي وصفة كيك أخرى وتجعلنا نستغني عن شرائها من المحلات التجارية للمحافظة على صحتنا من اي مواد حافظة تحتويها هذه الكيكة.

مكونات عمل كيك الشيكولاتة

ثلاث حبات من البيض.

كوب واحد من الحليب السائل.

كوب واحد من الزيت.

كوب واحد من السكر.

كوب واحد من الدقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة من الشيكولاتة.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.

طريقة عمل وصفة كيك الشيكولاتة