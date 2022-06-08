نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الشوكولاتة غرقانة بصوص الشوكولاتة بمكونات اقتصادية وبطعم لذيذ في المقال التالي
تعتبر كيك الشيكولاتة من اشهى أنواع الكيك التي يمكننا عملها في المنزل بأبسط الطرق وبدون تكلفة، حيث نلاحظ أن العديد من الناس سواء الكبار أو الصغار يقومون بشراء هذه الكيكة من محلات الحلويات الخارجية أو من المحلات التجارية ويرجع السبب في ذلك هو أن هذه المحلات تعمل على تقديمها بطعم هش وقطني وجميل وتتبع الكثير من السيدات بعض الوصفات الغير صحيحة التي تمكنهم من الحصول على كيكة غير هشة وغير مستساغة الطعم، حيث تعتبر كيك الشيكولاتة من انواع الكيك البسيطة التي يمكننا عملها بالذ طعم وتجعلنا الإستغناء عن اي وصفة كيك أخرى وتجعلنا نستغني عن شرائها من المحلات التجارية للمحافظة على صحتنا من اي مواد حافظة تحتويها هذه الكيكة.
مكونات عمل كيك الشيكولاتة
- ثلاث حبات من البيض.
- كوب واحد من الحليب السائل.
- كوب واحد من الزيت.
- كوب واحد من السكر.
- كوب واحد من الدقيق.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الشيكولاتة.
- ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.
طريقة عمل وصفة كيك الشيكولاتة
- أحضري الخلاط الكهربائي وضعي به كوب واحد من الحليب السائل مع كوب واحد من السكر وكوب واحد من من الزيت وثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو وعليكي بخلط هذه المكونات ببعضها جيدا حتى تصبح ذات قوام كثيف.
- بعد الحصول على ذلك القوام الكثيف قومي بأخذ نصف الكمية ووضعها في الثلاجة.
- بعد ذلك عليكي بوضع ثلاث حبات من البيض علي المكونات المخفوقة وقومي بخلطها مرة اخرى ثم أحضري وعاء كبير وضعي به المكونات التي قومنا بخلطها ثم ضيفي إليها كوب واحد من الدقيق مع إضافة ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر وملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا وقومي بخلط هذه المكونات ببعضها وفي إتجاه واحد حتى تمنعي دخول الهواء بها.
- بعد ذلك أحضري صينية وقومي بدهنها بالسمنة ثم قومي بصب خليط الكيك بها وقومي بإدخالها في الفرن ويشترط أن تكون الفرن ساخنة وعلى حرارة عالية واتركيها حتى تنضج وترتفع كميتها.
- بعد التأكد من نضجها قومي بإخراجها من الفرن وعليكي بإضافة كمية من مخلوط الشيكولاتة التي قومنا بتحضيرها بعد ذلك عليكي بتقديمها بألذ طعم.
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