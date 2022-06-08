نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم بتتبيلة وخلطة وبهارات هتخلي الكفتة طعمها ألذ من المطاعم في المقال التالي

الكفتة المشوية يفضل تناولها معظم الناس الكبار والصغار وخاصة الأشخاص الذين يقومون بعمل الرجيم، ودائما ينصح خبراء التغذية بتناول الكفتة المشوية لأنها لا تحتوى على أي دهون أو زيوت، وغير هذا يسهل هضمها بكل سهولة، وتتميز الكفتة وخاصة المشوية على الفحم بنكهة لذيذة وطعم جميل، والكفتة المشوية عبارة عن لحمة مفرومة يتم خلطها مع البصل والكزبرة الخضراء والبقدونس الأخضر والشبت والبهارات والحبهان وزيت الزيتون، وبما أن الكفتة تحتوى على البروتينات فهي تساعد على بناء العضلات ونمو خلايا الجسم وتعطيه الطاقة والنشاط والحيوية، ويمكن تسوية الكفتة مقلية أو مشوية فى الفرن أو مشوية على الفحم. مكونات عمل الكفتة المشوية على الفحم نصف كيلو من اللحمة المفرومة

إثنين حبة من البصل المفروم

إثنين فص من الثوم المفروم

حزمة من الكزبرة الخضراء المقطعة

حزمة من البقدونس الأخضر المقطع

حبة من الشبت

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود المطحون

رشة من الحبهان

رشة من بهارات اللحمة

رشة من البابريكا

رشة من الزنجبيل

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الذرة

حبة من الفحم طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم نقوم بتحضير وعاء ونضع به نصف كيلو من اللحمة المفرومة وإثنين حبة من البصل المفروم وإثنين فص من الثوم المفروم وحزمة من الكزبرة الخضراء المقطعة وحزمة من البقدونس الأخضر المقطع والشبت وربع ملعقة صغيرة من الملح وربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود المطحون ورشة من الحبهان ورشة من بهارات اللحمة ورشة من البابريكا ورشة من الزنجبيل وثلاثة ملاعق كبيرة من الحجم من زيت الذرة، وبعد ذلك نقوم بخلط هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا خليط متجانس.

ثم نضع الفحم على النار حتى يصبح لونه أحمر.

ثم نقوم بتشكيل الكفتة على شكل أصابع فى أسياخ، وبعد ذلك نقوم بتشكيل الكفتة فى أسياخ على شواية الفحم ونقوم بتقليبها من كل الإتجاهات حتى يتم نضجها جيدا.

وبعد تمام النضج نضع الكفتة المشوية فى طبق التقديم بجانب طبق من الأرز وسلطة طحينة بيضاء وسلطة خضروات. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم بتتبيلة وخلطة وبهارات هتخلي الكفتة طعمها ألذ من المطاعم - ثقفني

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