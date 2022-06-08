النشا والفازلين كنز رباني: لإزالة خشونة وتشققات القدمين بشكل مبهر٢٠٢٢

نقدم لكم النشا والفازلين كنز رباني , حيث تعتبر القدمين من الأجزاء التي تتعرض للجفاف كبير نتيجة للاستعمال الماء كثيرا مثل الوضوء أو غسيل السجاد أو الأرض بمنظفات قوية تساعد علي جفاف الجلد ،وعدم الترطيب المستمر لهذه المنطقة يجعلها جافة جدا لهذا يحدوث التشققات مما يجعل القدمين أكثر سوء ،لهذا حلم كل فتاة الحصول علي قدمين ناعمتين وبيضاء ورطبة لهذا جاءنا لكم بهذه الوصفة السحرية لترطيب قوي وتفتيح القدمين بطريقة خرافية ومفيدة جدا فالفازلين من المرطبات القوية جدا ويعمل على تخلص من التشققات الجلدية ، ويعمل النشا علي تفتيح هائل القدمين تعطيكم هذه الوصفة الترطيب والتفتيح الفوري من أول استعمال سوف تلاحظ الفرق الكبير في النعومة الفائقة، أليكم في هذا المقال من موقع ثقفني طريقة عمل النشا والفازلين كنز رباني الوصفة السحرية القدمين رائعة وتحدي٢٠٢٢

مكونات عمل النشا والفازلين لإزالة خشونة وتشققات القدمين في اسرع وقت

سوف نتعرف اليوم علي مكونات الكريم مكونات موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

٢ملعقة من الفازلين.

١ملعقة من النشا.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير

نتعرف الأن علي طريقة تحضير الكريم بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ٢ملعقة من الفازلين ثم نضع الوعاء علي حمام ماء ساخن حتي يذوب الفازلين. ثم نضع عليه ملعقة النشا ونقلب جيدا حتي يصبح خليط كريمي متجانس للغاية.. ثم بعد ذلك نضع عصير نصف ليمونه واذا كنتي تعاني من حساسية يفضل عدم وضع الليمون ثم ونمزج الكريم جيدا للحصول على قوام كريمي.

طريقة الاستخدام

أليكم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وسحرية ومفيدة لكم هي كما يلي:-.