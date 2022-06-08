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من ألذ الوجبات التي تصنع من الدجاج، والتى تتميز بطعم لذيذ جدا وهو الشيش الطاووق الذي تقوم ربة المنزل بإعداده وتقديمه لأفراد أسرتها، وتقوم بتقديمه فى وجبة الغذاء مع طبق من الأرز بالكركم وطبق بطاطس مقلية، وطبق سلطة طحينة بيضاء أو طبق مخلل، ودائما يفضل الأطفال تناول الشيش طاووق فى ساندويتشات في جبتهم المدرسية أو فى رحلاتهم، والشيش طاووق عبارة عن قطع مكعبات من الدجاج متبلة وتوضع فى أعواد خشبية مع بعض من الخضروات وتطهي فى الفرن، والدجاج له قيمة غذائية عالية جدا تغذي وتقوى الجسم لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين اللازم لبناء الجسم. مكونات الشيش طاووق كمية من أوراك الدجاج

إثنين ثمرة من البصل المقطع

إثنين ثمرة من الطماطم المقطع

إثنين ثمرة من الطماطم المقطع إثنين ثمرة من الفلفل الأخضر

إثنين ثمرة من الفلفل الألوان

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي

إثنين ملعق ملعقة كبيرة الحجم من الخل

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود المطحون

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الزعتر

ربع ملعقة صغيرة الحجم من البهارات

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الحبهان طريقة عمل الشيش طاووق أولا نقوم بتقطيع أوراك الدجاج المخلية إلى قطع صغيرة ثم نضعها في وعاء ونضيف إليه الخل والملح والبهارات الفلفل الأسود المطحون والزعتر والحبهان والزبادي وزيت الزيتون ثم نقوم بتقليب قطع الدجاج مع التتبيلة ونتركها فى الثلاجة لمدة ساعتين.

وبعد ذلك نقوم بتقطيع البصل والطماطم والفلفل الأخضر والفلفل الألوان إلى قطع صغيرة.

ثم نقوم بتحضير أعواد خشبية ثم نأخذ قطعة من الدجاج ثم نضعها فى العود الخشبي ثم نضع بعدها قطعة من الفلفل الأخضر ثم الطماطم ثم البصل ثم الفلفل الألوان، وهكذا حتى ننتهي من كل كمية قطع الدجاج.

ثم نقوم برص هذه الأعواد فى الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم نتركها حتى تصل إلى تمام النضج ويحمر لونها.

وبعد ذلك نقوم بوضع الشيش طاووق فى طبق التقديم وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة بتتبيلة وخلطة سرية أعملي الشيش طاووق المتبل في البيت بطعم أول مرة تدوقيه في حياتك - ثقفني

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