نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل بتتبيلة الحاتي السرية بطعم وريحة ومذاق يجنن في المقال التالي
الكفتة من اشهى من الماكولات التي يمكننا تناولها كنوع من الوجبات السريعة التي يقبل عليها العديد من الاطفال حيث انها تعمل على إشباع المعدة بالإضافة إلى أنها يمكننا عملها باللحمة أو الفراخ وتعتبر هذه اللحوم غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الكبرى التي تعمل على بناء أنسجة وعضلات الجسم وتعمل على تقوية العضلات، حيث تقدم الكفتة مع العديد من المقبلات والإضافات المختلفة التي تعمل على فتح الشهية وتعمل على إشباع المعدة مثل الأرز والسلطات والمخللات وتعتبر من اشهى انواع الكفتة هي كفتة الحاتي التي نقوم بشرائها من المطاعم الخارجية حيث تبدو هذه الكفتة ذات طعم جميل ورائع وذات رائحة نفاذة لذلك نلاحظ العديد من الناس يقومون بتناولها وشرائها.
مكونات عمل وصفة كفتة الحاتي في المنزل
- كيلو واحد من اللحمة المفرومة.
- حبتان إثنان من البصل المفروم متوسطة الحجم.
- حبتان إثنان من الفلفل الأخضر المفروم متوسطة الحجم.
- خمسة ملاعق كبيرة من البقسماط.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من بهارات اللحمة.
- خمسة ملاعق كبيرة من الزيت.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة.
طريقة عمل وصفة كفتة الحاتي في المنزل
- عليكي بتحضير الكبة الكهربائية وضعي بها كيلو واحد من اللحمة المفرومة مع حبتان إثنان من البصل وحبتان إثنان من الفلفل الأخضر وخمسة ملاعق كبيرة من البقسماط وقومي بخلط هذه المكونات ببعضها حتى تتمكنين من الحصول على عجينة من اللحمة متجانسة المكونات.
- بعد ذلك احضري وعاء وضعي به عجينة اللحمة وضيفي نضف ملعقة واحدة صغيرة من الملح والفلقل الأسود ونصف ملعقة واحدة من بهارات اللحمة والبهارات المشكلة وقومي بتقليب وعجن هذه المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس.
- أتركي هذا الوعاء في الثلاجة لمدة ساعة واحدة حتى تمتص اللحمة البهارات المضافة وقومي بعد ذلك بتشكيل الكفتة على حسب رغبتك وقومي برصها ووضعها في صينية وقومي بإدخالها في الفرن حتى تنضج وتأخذ اللون البني الشهي ثم عند نضجها قومي بإخراجها وعليكي بتناولها بطعم ألذ من كفتة الحاتي.
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