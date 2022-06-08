طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل بتتبيلة الحاتي السرية بطعم وريحة ومذاق يجنن

الكفتة من اشهى من الماكولات التي يمكننا تناولها كنوع من الوجبات السريعة التي يقبل عليها العديد من الاطفال حيث انها تعمل على إشباع المعدة بالإضافة إلى أنها يمكننا عملها باللحمة أو الفراخ وتعتبر هذه اللحوم غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الكبرى التي تعمل على بناء أنسجة وعضلات الجسم وتعمل على تقوية العضلات، حيث تقدم الكفتة مع العديد من المقبلات والإضافات المختلفة التي تعمل على فتح الشهية وتعمل على إشباع المعدة مثل الأرز والسلطات والمخللات وتعتبر من اشهى انواع الكفتة هي كفتة الحاتي التي نقوم بشرائها من المطاعم الخارجية حيث تبدو هذه الكفتة ذات طعم جميل ورائع وذات رائحة نفاذة لذلك نلاحظ العديد من الناس يقومون بتناولها وشرائها.

مكونات عمل وصفة كفتة الحاتي في المنزل

كيلو واحد من اللحمة المفرومة.

حبتان إثنان من البصل المفروم متوسطة الحجم.

حبتان إثنان من الفلفل الأخضر المفروم متوسطة الحجم.

خمسة ملاعق كبيرة من البقسماط.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من بهارات اللحمة.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة.

طريقة عمل وصفة كفتة الحاتي في المنزل