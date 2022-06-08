وصفة منزلية فعالة 100% لتكثيف وتطويل الشعر بسرعة الصاروخ لشعر طويل وكثيف كالهنديات

يعد الشعر زينة وجمال كل إمرأة لذلك يجب على أي سيدة أو فتاة أن تعمل على الإهتمام بشعرها من حيث نعومته وإطالته حتى يظهر بشكل جميل وجذاب، حيث نلاحظ أن البعض من الغتيات يقومون بإستخدام المنتجات التي يقومون بشرائها من محلات مستحضرات التجميل وتعتبر هذه المنتجات غير صالحة لوضعها على الشعر حيث تسبب هذه المستحضرات خشونة الشعر وجفافه مما تجعله بشكل غير مقبول ويصبح الشعر متقصف وغير لائق، ونتيجة لهذه المشكلة جعلت الكثير من الفتيات يقومون بالبحث عن بعض الوصفات والخلطات التي تعمل على تنعيم وإطالة الشعر حتى يبدو بشكل جميل ومنهم من يلجأ إلى الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل هذه المراكز على إطالة الشعر بأستخدام الحقن التي يتم أخذها في فروة الراس والتي تمثل خطر كبير في خلايا المخ مما ينتج عن هذا الإستخدام العديد من الأمراض التي تؤدي في النهاية إلى الوفاة لذلك علينا بإستخدام الوصفات الآمنة على الشعر حتى نحصل على نتائج مبهرة وجذابة.

مكونات عمل وصفة لإطالة الشعر بشكل جذاب

خمسة ملاعق كبيرة من الأرز.

كمية مناسبة من الماء لنقع الأرز.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين الطبي.

طريقة عمل وصفة لإطالة الشعر بشكل جذاب