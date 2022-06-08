نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض من اول مره خلطة صاروخية لتبييض اليدين والرجلين بمكون واحد فقط ومن اول استعمال جربيها الان في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المعروف ان لون اليدين والقدمين اغمق من لون الجسم وباقي اجزاء الجسم ، وهذا لسبب واحد انه يتعرض القدم واليدين الي الشمس دوما مما يزيد من انتاج صبغة الميلانين المسئولة عن لون الجلد ، ولكن تفضل دوما السيدات والفتيات بياض اليدين والقدمين ليليق الخاتم والحذاء المكشوف بهم ، كما هنا سنقدم في هذا المقال بعض الخلطات الطبيعية الساحرة في ازالة اسمرار اليدين والرجلين وتفتيح لونهم بكل سهولة اليك الخلطات .

خلطة تبييض اليدين والرجلين من اول مرة

خلطة الكركم لتبييض اليدين والرجلين

نقوم بخلط ملعقة من الكركم وزيت الزيتون لعمل عجينة متماسكة وسهلة الفرد على اليدين والرجلين ، تترك مدة عشر دقائق ثم قومي بفرك الخليط ومن ثم قومي بغسلة وترطيب المنطقة

خلطة العرقسوس لتبييض اليدين والرجلين

نقوم بخلط 4 ملاعق من مسحوق العرقسوس مع ربع كوب من اللبن البارد ، ثم قومي بفرد الخليط على القدمين واليدين واتركيه حتى يجف ، ثم نقوم بفرك الماسك بواسطة قطنة مبللة ثم يغسل المنطقة وترطب بالكريم الخاص بك

خلطة الخيار لتبييض اليدين والرجلين

قومي بمزج خمس مللاعق من عصير الخيار مع 2 ملعقة من الدقيق مع عصير نصف ليمون ، قومي بوضع كمية من المزيج على اليدين والرجلين ثم يترك ليجف ومن ثم يغسل بالماء الفاتر

خلطة صودا الخبز لتبييض اليدين والرجلين

تعتبر صودا الخبز من الموتد الفعالة في تقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت وتفتيح البشرة والاكواع والركب

قومي بخلط القليل من الصودا مع كمية قليلة ممن الماء حتى تتكون عجينة تكون سهلة الفرد عغلى المنمطقة المراد تفتيحها قومي بفردها ومن ثم اتركيها حتى تجف ثم قومي بشطف المنطقة بالماء وباستخدام المرطب ادهني يديكي وقدميكي للحصول على نتائج جيدة

خلطة العدس الاحمر لتبيييض اليدين والرجليين

قومي بوضع ربع كوب من العدس بقليل من الماء لينقع طوال الليل ، ثم قومي بطحن العدس المنقوع ومن ثم ضيفي اليه عصير الطماطم وعليه 2ملعقة من زيت جوز الهند ليصنع خليط كريمي سهل الفرد على البشرة مدة ربع ساعة ومن ثم قومي بغسل البشرة بالماء الدافئ حتى تقشر تفتح لونها .