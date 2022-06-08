نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحدي التبييض ميبو والنشا كنز رهيب للبشرة وإزالة الكلف وتصبغات الشمس وفوري في المقال التالي
تحدي التبييض ميبو والنشا، يعد هذا الكريم اختراع عجيب لتفتيح الوجه والرقبة ولن أحد يتخيل هذا الكريم السحري يعمل بهذه السرعة، حيث تم انتشار هذه الطريقة في مصر والسعودية ولبنان ودول الخليج والوطن العربي، حيث يتكون هذا الكريم من مواد طبيعية حيث يعمل كريم ميبو على تبييض الوجه والرقبة والتخلص من النمش وتصبغات الشمس وتفتيح الأيدي، ويحتوي النشا على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها البشرة وتساهم في معالجة التجاعيد والقضاء على حبوب الوجه ونفخ الشفايف، ومن الشائع بين الناس المستحضرات الصناعية وهى تضر البشرة ولكن هذا الكريم طبيعي ونتائجه فائقة الخيال، ومن السهل عمله بالمنزل وبتكلفة قليلة لا تضاهي جزء بسيط من الكريمات المصنعة والموجود بالأسواق، وسوف نتعرف على طريقة تحدي التبييض ميبو والنشا لبشرة الوجه والرقبة ومعالجتها ومن أول مرة من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال الطريقة رضاكم.
مكونات عمل تحدي التبييض ميبو والنشا للبشرة الغامقة
سوف نستعرض مع بعض مكونات كريم ميبو والنشا الذي يعطي نتيجة مبهرة في خلال عشرون دقيقة وبمكونات طبيعية وهى كالآتي:-
- 15جرام كريم ميبو.
- خمس معالق صغيرة من النشا.
- ثلاثون جرام اللبن البودرة.
- ربع كوب من الماء البارد.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة عصير من الليمون.
- نصف ملعقة من زيت اللوز الحلو.
طريقة التحضير والاستخدام
سوف نتعرف على طريقة تحضير واستخدام كريم ميبو والنشا لترطيب ولكي تتخلصي من السواد الذي بوجهك ليعطيك بياض ناصع ونقاء من الحبوب ونظافة لوجهك وتلاحظين الفرق بنفسك وهى كالتالي:-
- نقوم بإحضار وعاء بلاستيك ونضع به الماء والسكر ونعمل على اذابة السكر جيداً حتى يذوب السكر تماما.
- نضع محلول السكر في إناء ثم نرفعه على النار ويجب أن تكون على نار هادئة لمدة.
- ثم نضع عليهم اللبن البودرة ثم النشا ونقوم بخلطهم.
- يتم تقليب المكونات السابقة باستمرار لمدة من ثلاث الى أربع دقائق حتى نحصل على الكريم المناسب.
- ثم نقوم بإضافة الليمون وميبو ثم زيت اللوز الحلو على الكريم ونضعه في علبة زجاجية.
- يتم وضعها بالثلاجة لمدة ست ساعات حتى يتم استخدامها.
- ثم نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر ومسح الوجه بفوطة ناعمة.
- ثم يتم توزيع الكريم على الوجه ونتركه لمدة ساعة ثم يتم غسله بالماء البارد.
- يتم تكرار استخدام الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على بشرة بيضاء وبدون حبوب ونظيفة.
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