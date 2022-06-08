تحدي التبييض ميبو والنشا كنز رهيب للبشرة وإزالة الكلف وتصبغات الشمس وفوري

تحدي التبييض ميبو والنشا، يعد هذا الكريم اختراع عجيب لتفتيح الوجه والرقبة ولن أحد يتخيل هذا الكريم السحري يعمل بهذه السرعة، حيث تم انتشار هذه الطريقة في مصر والسعودية ولبنان ودول الخليج والوطن العربي، حيث يتكون هذا الكريم من مواد طبيعية حيث يعمل كريم ميبو على تبييض الوجه والرقبة والتخلص من النمش وتصبغات الشمس وتفتيح الأيدي، ويحتوي النشا على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها البشرة وتساهم في معالجة التجاعيد والقضاء على حبوب الوجه ونفخ الشفايف، ومن الشائع بين الناس المستحضرات الصناعية وهى تضر البشرة ولكن هذا الكريم طبيعي ونتائجه فائقة الخيال، ومن السهل عمله بالمنزل وبتكلفة قليلة لا تضاهي جزء بسيط من الكريمات المصنعة والموجود بالأسواق، وسوف نتعرف على طريقة تحدي التبييض ميبو والنشا لبشرة الوجه والرقبة ومعالجتها ومن أول مرة من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال الطريقة رضاكم.

مكونات عمل تحدي التبييض ميبو والنشا للبشرة الغامقة

سوف نستعرض مع بعض مكونات كريم ميبو والنشا الذي يعطي نتيجة مبهرة في خلال عشرون دقيقة وبمكونات طبيعية وهى كالآتي:-

15جرام كريم ميبو.

خمس معالق صغيرة من النشا.

ثلاثون جرام اللبن البودرة.

ربع كوب من الماء البارد.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة عصير من الليمون.

نصف ملعقة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف على طريقة تحضير واستخدام كريم ميبو والنشا لترطيب ولكي تتخلصي من السواد الذي بوجهك ليعطيك بياض ناصع ونقاء من الحبوب ونظافة لوجهك وتلاحظين الفرق بنفسك وهى كالتالي:-