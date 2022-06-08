نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل معروك شامي شهي ولذيذ بالتمر في المنزل في المقال التالي

معروك شامي من الأطباق الشهية المفضلة التي انشقت من البيوت السورية وانتشرت في جميع أرجاء الوطن العربي وأخذت مكانة مرموقة على الموائد الشرقية خاصة في شهر رمضان المبارك لذلك سوف نتناول طريقه عمل المعروك بشكل محبب وطعم لذيذ ومشهي لكي نسهل على كل ربه منزل أن تقوم بتحضير المعروك السوري دون الحاجة إلى شراءه جاهزه من المحلات أو المخابز الأخرى. مكونات معروك شامي ثلاثة أكواب ونصف كوب من الدقيق الأبيض.

حبة بيض واحدة.

كوب واحد من السكر.

كوب واحد من الماء.

ربع كوب من الزيت.

اربع ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

ملعقة واحدة من الخميرة الفورية.

مقدار ملعقة من الزبدة الطرية.

ملعقة واحدة من الفانيليا السائلة.

ملعقة واحدة من البيكنج بودر. مكونات حشوة المعروك كوب واحد من العجوه الطرية.

ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

ملعقة كبيرة من أي مادة دهنية حسب الرغبة سمنة أو زيت.

يمكن استبدال معجون التمر بالشيكولاته في حال الرغبة أعداد معروك بالشوكولاته لا بالتمر. مكونات تزيين المعروك: ملعقة كبيرة من حبة البركة.

عدد 2 ملعقة كبيرة من السمسم. طريقة تحضير معروك بالتمر البدء في نخل الدقيق في وعاء واسع ثم نضيف عليه المكونات الجافة من الفانيليا والباكنج بودر والحليب البودر ونمزج المكونات مع بعضها جيدا حتى تصبح خليط متجانس. نجهز وعاء اخر نضع فيه الماء والسكر والخميرة الفورية ونقلب المكونات حتى تمتزج ببعضها ثم نضيف الزبدة ونعود للتقليب مرة اخرى. نبدأ بإضافة الدقيق على مراحل وليس على شكل دفعة واحدة مع الاستمرار في التقليب والتحريك هنا نبدأ في عملية العجن بواسطة اليدين. أو يمكن العجن بالاستعانة بالعجان المتخصص للعجين وبعد أن تصبح العجينة ذات قوام متماسك وملمس ناعم وطري نغطى العجين ويترك في مكان دافئ بعد لمدة ساعة كاملة حتى يتفاعل ويختمر. أثناء ما يختمر العجين نجهز الحشوة بخلط السمنة والعجوة والقرفة مع التقليب حتى تصبح العجوة طرية. بعد أن اختمر العجين يقطع ويقسم على هيئة كرات متساويات الحجم ثم تحشى كل كرة بحشوه العجوه التي تم تجهيزها مسبقا ومن ثم تدهن هذه الكرات بالزيت وتوضع في صينية الخبز مع مراعاة الضغط عليها بحيث تبدو ذات شكل مسطح. طريقة تشكيل المعروك: طريقة تشكيل المعروك سهلة وبسيطة للغاية يتم شق أطراف القطع باستخدام السكين لتأخذ شكل الوردة ويمكن لربه المنزل أن تبدع أشكال اخرى ترغب في عملها. في وعاء صغير بخفق بيضه وندهن بها كرات المعروف بالتمر عن طريق فرشاه مخصصه للدهن لكي يكتسب المعروك لون ذهبيا عند النضج. ثم يرش عليها مقدار من السمسم وحبه البركة على الوجه ثم يزج بالصينية إلى الفرن الساخن مسبقا على درجة حرارة متوسطة. وتترك الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة لكي ينضج المعروك ويتحول لونه إلى اللون الذهبي. ثم تسحب الصينية من الفرن ويقدم بارد مع الشاي. عمر شويل - جدة طريقة عمل معروك شامي شهي ولذيذ بالتمر في المنزل - ثقفني

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