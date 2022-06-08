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عمر شويل - جدة وصفة يابانية طبيعية مذهلة لتكثيف وتطويل الشعر وعلاج الصلع من الأسبوع الأول، وصفة اليوم لتسريع نمو الشعر وعلاج تساقط الشعر الحاد و لتحضير هذه الوصفة نحتاج إلى البصل الأحمر، فهو يحفز بصيلات الشعر على النمو بشكل سريع كما أنه يطول ويكثف الشعر ويعالج الصلع بشكل فعال، كذلك نحتاج إلى الأرز فهو ينبت الشعر بالفراغات الصلعاء بالإضافة إلى الحلبة، فهي توقف تساقط الشعر ويقوي بصيلاته كما نحتاج إلى القرنفل فهو يسرع نمو الشعر ويعالج الصلع، نحتاج أيضاً إلى زيت جوز الهند فهو يعالج تقصف وجفاف الشعر ويرطبه بشكل فعال.

وصفة يابانية طبيعية مذهلة لتكثيف وتطويل الشعر

تتكون الوصفة من العناصر التالية:

حبة بصل أحمر.

ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض.

ملعقة كبيرة من بذور الحلبة.

ملعقة كبيرة من القرنفل.

ماء.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

علاج الصلع من الأسبوع الأول

خذ حبة البصل وقم بتقشيرها لإزالة القشرة الخارجية ثم قطعها إلى شرائح صغيرة، وبعد ذلك ضع شرائح البصل في إناء قابل للطهي وأضف إليه الأرز الحلبة والقرنفل مع إضافة كوب كبير من الماء، ثم ضع المكونات تغلي على النار لمدة 10 دقائق مع تغطية الإناء أثناء غليان المكونات، وبعد ذلك اترك هذا الخليط حتى يبرد تماماً ثم قم بتصفيته للحصول على خلاصة المكونات.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

هذه الطريقة تمكنك من الحصول على محلول رائع في علاج جميع مشاكل الشعر، أضف زيت جوز الهند إلى المحلول ثم امزج جيداً وبعد ذلك احتفظ بهذا المحلول في عبوة زجاجية وخزنه في الثلاجة، لاستخدام هذه الوصفة ضع المحلول في قنينة بخاخ مع ملاحظة أنه إذا وضعت المحلول في الثلاجة دفئه قبل إستخدامه، رشي شعرك بهذا المحلول جيداً مع التركيز على المناطق الصلعاء بشعرك.

ثم دلكي فروة رأسك لمدة دقيقتين وبعد ذلك لفي شعرك بغطاء بلاستيكي واتركي المحلول على شعرك لمدة ساعة، بعد ذلك اغسليه بالشامبو المناسب ولافضل النتائج كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، سيتوقف شعرك عن التساقط نهائياً من أول أسبوع وسيكون لديك شعر طويل وكثيف.