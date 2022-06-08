نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل غزل البنات في المنزل بدون ماكينة ولا خلاط بكوب سكر واحد فقط في 10 دقائق في المقال التالي
غزل البنات من أشهر الحلويات التي يحبها الكثير من الصغار، فهي عبارة عن حلوى من السكر وعند أكلها تعطي الشعور بالفرح والسعادة، وطريقة صنعها سهلة، حيث تصنع بأكثر من شكل ولون وأكثر من نكهة أيضا، انتشرت حلوى غزل البنات قديما وكانت تكون ملفوفة على عيدان بلاستيكية أو خشبية، ولكن مع تطور الوقت أصبحت تُباع في أكياس بلاستيك، وأصبح الآن طريقة صنعها في المنزل سهلة بماكينة أو بدونها والاستغناء عن شرائها جاهزة.
طريقة عمل غزل البنات بدون ماكينة
المكونات التي نحتاجها هي:
- كوب من السكر.
- كيس من الفانيليا أو أي نكهة مفضلة.
- عيدان خشبية.
- ملون طعام صحي باللون الأحمر أو أي لون متوفر.
كيفية تحضير غزل البنات بدون ماكينة
- في إناء ضعي السكر ومعه ملون الطعام وقلبي الملون مع السكر جيداً حتى يصبح كله بلون واحد.
- بعد ذلك ضعي نكهة الفانيليا أو النكهة التي تحبيها واخلطي.
- بعد ذلك ضعي السكر على النار لعمل الكراميل وقلبيه دائما حتى لا يحترق
- أحضري وعاء واسع وضعيه على النار ليصبح ساخن.
- بعد ذلك بملعقة خشبية خذي القليل من الكراميل.
- قومي بعمل حركات دائرية كثيرة لعمل خيوط رفيعة.
- كرري نفس الطريقة حتى يتكون معك كرة من غزل البنات.
- قومي بلفها على أعواد خشبية.
- بعد ذلك تكون جاهزة للأكل وبالهناء.
نصائح لعمل حلوى غزل البنات ناجحة
حيث أنه يوجد بعض النصائح للحصول على حلويات قطنية ناجحة ومنها:
- حيث أنه من الأفضل طحن السكر جيدا وجعله مثل البودرة قبل أن تحوله إلى كراميل.
- عند عمل غزل البنات يفضل استخدام ملون الطعام السائل وليس الملون البودرة.
- ككل أنه أثناء تحضير غزل البنات يفضل استخدام أواني غير قابلة للالتصاق ليسهل تنظيفها.
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