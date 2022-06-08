مشروع تصنيع الجبنة الرومي في المنزل أرباح اكتر من 40 ألف جنيه في شهريا وأسهل تسويق

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الجبنة الرومي من أهم أنواع الجبن المحبوبة في جميع بلاد العالم، والتي يتم تناولها بشكل دائم، فيكون استهلاكها دائمًا كبير، ولكنها عالية التكاليف بشكل واضح عند شرائها من المحلات الخارجية، على الرغم من إمكانية القيام بعمل الجبنة الرومي في المنزل وتوفير الكثير من الأموال وتصبح اجمل في الطعم ومضمونة بشكل أفضل من حيث المكونات، وسوف نتعرف على خطوات عمل الجبنة الرومي بشكل تفصيلي في المنزل.
خطوات عمل الجبنة الرومي في المنزل
يمكن لكل ربة منزل أن تقوم بعمل الجبنة الرومي بمكونات بسيطة وغير مكلفة في المنزل والاستفادة منها كمشروع يتم الربح منه بشكل كبير او يتم تجهيزها للأسرة في المنزل بكمية مناسبة، وطريقة التحضير كالآتي:
المكونات
- ٢ لتر من اللبن الحليب.
- اربع ملاعق كبار من الزبادي.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة من الفلفل الأسود.
- ربع كوب من الخل الأبيض.
طريقة التحضير
- يتم وضع اللبن الحليب كامل الدسم في وعاء مناسب.
- بعد ذلك يرفع الحليب على النار ويترك حتى يتم الاقتراب على الغليان.
- أضيفي إليه الزبادي مع استخدام المضرب اليدوي للتقليب السريع حتى يختلط، ثم يضاف إليه الملح والخل، والفلفل الأسود.
- يتم تقليب المكونات مع بعض بإستمرار، سوف نلاحظ تكوين كتل من الحليب وتغير شكل اللبن تمامًا.
- لابد من الاستمرار في التقليب على النار حتى يتكون قطعة كبيرة من اللبن.
- يترك اللبن بعد ذلك حتى يبرد ويتم إحضار قطعة من الشاش، ويتم وضعها في مصفاة وتوضع المصفاة على إناء مناسب.
- توضع الكتل التي تكونت في قطعة الشاش، ويتم الضغط عليها باستخدام أي ثقل.
- اضغطي على الشاي جيدًا حتى يتم التخلص من الماء الزائدة بداخلها.
- تترك هكذا لمدة يومين.
- يتم تغير الشاش بعد ذلك وتوضع في قطعة أخرى بنفس الطريقة.
- تستمر هكذا لمدة أسبوع وسوف تتكون قطعة من الجبن.
توضع في قالب مناسب وتترك في مكان جاف حتى تجف وتصبح ذات قوام متماسك.
يتم تقطيع الجبنة وتقديمها وسوف يصبح طعمها مميز مثل الجاهزة.
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