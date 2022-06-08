مشروع تصنيع الجبنة الرومي في المنزل أرباح اكتر من 40 ألف جنيه في شهريا وأسهل تسويق

الجبنة الرومي من أهم أنواع الجبن المحبوبة في جميع بلاد العالم، والتي يتم تناولها بشكل دائم، فيكون استهلاكها دائمًا كبير، ولكنها عالية التكاليف بشكل واضح عند شرائها من المحلات الخارجية، على الرغم من إمكانية القيام بعمل الجبنة الرومي في المنزل وتوفير الكثير من الأموال وتصبح اجمل في الطعم ومضمونة بشكل أفضل من حيث المكونات، وسوف نتعرف على خطوات عمل الجبنة الرومي بشكل تفصيلي في المنزل.

خطوات عمل الجبنة الرومي في المنزل

يمكن لكل ربة منزل أن تقوم بعمل الجبنة الرومي بمكونات بسيطة وغير مكلفة في المنزل والاستفادة منها كمشروع يتم الربح منه بشكل كبير او يتم تجهيزها للأسرة في المنزل بكمية مناسبة، وطريقة التحضير كالآتي:

المكونات

٢ لتر من اللبن الحليب.

اربع ملاعق كبار من الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع كوب من الخل الأبيض.

طريقة التحضير