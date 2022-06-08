فكرة عبقرية لتنظيف الكرشة بدون حك بمكون مش هيخطر على بالك وفي 3 دقائق فقط

الكرشة من أهم الوجبات التي يهتم الشعب المصري بتتاولها ولا يمكن أن تجد سفرة تخلو منها سواء في المناسبات أو العزومات، وخاصة في عيد الأضحى المبارك، ولكن نظرا لصعوبة تنظيف الكرشة، تجد أغلب السيدات أن تحضيرها يكون صعبا ولذلك يبدأن بالبحث عن طرق سهلة وسريعة لتنظيف الكرشة دون بذل أي مجهود، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم أكثر من طريقة لتنظيف الكرشة بكل سهولة.

طريقة تنظيف الكرشة بالأسبرين

في الفترة الأخيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الطرق لتنظيف الكرشة بسهولة، ومن ضمن هذه الطرق هي طريقة تنظيف الكرشة بالأسبرين.

في وعاء به ماء فاتر ضعى الكرشة لمدة 15 دقيقة تقريبا.

وفي وعاء آخر ضعي لتر من الماء على نار متوسطة حتى تغلي، وبعد ذلك ضعي 2 قرص من الأسبرين.

بعد ذلك قومي بإخراج الكرشة من وعاء الماء البارد وضعيها داخل الماء المغلي والمضاف إليها الأسبرين، وذلك لمدة دقائق.

ثم قومي بإخراج الكرشة وتنظيف الطبقة الخضراء بالملعقة أو السكين بشكل تدريجي.

وكرري وضع الكرشة في الماء المغلي وتنظيفها بالملعقة حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة.

بعد التخلص من الطبقة الخضراء، في وعاء كبير ضعيها، وقومي بفتح ماء الصنبور عليها.

وبعد الانتهاء من غسلها بماء جاري، قومي بوضع فنجان صغير من الخل عليها، حتى تصبح جاهزة للطهي.

طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون