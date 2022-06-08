هتعمليها كل يوم.. كيكة قطنية وناعمة هتبهر أسرتك كيك الحليب الساخن ولا أروع

كيكة قطنية وناعمة هتبهر أسرتك، ونطرح لكم الان عبر موقعنا ثقفني وصفة جديدة لتحضير كيك الحليب الساخن، والتي تعتبر تريند منصات التواصل الاجتماعي في وصفات المخبوزات والحلويات في الفترة الاخيرة، حيث انها كيك هش وناعم ومميز للغاية ويتكون تقريبا من نفس مكونات الكيك العادي، إلا ان طريقة تحضير هذا النوع من الكيك يختلف بعض الشي عن الكيكة العادية، كذلك يتم استخدام اللبن المغلي او الحليب الساخن لدرجة الغليان في هذا الكيك، مما يجعل البعض قد يتخوف من تحضير هذا الكيك، ولكن سنستعرض معكم الطريقة بشكل بسيط ومضمون للغاية، وذلك بعد تجربة تحضير تلك الوصفة مرات متعددة.

كيكة قطنية وناعمة هتبهر أسرتك

من اجل تحضير كيكة الحليب الساخن بطريقة سهلة وسريعة، عليكي تحضي تلك المكونات التي تعتبر موجودة ومتوفرة في كل المنازل، وسوف تسعدي بتلك الوصفة البسيطة أسرتك وتحضيريها يوميا من خلال خطوات بسيطة لانها مميزة ببساطتها وسرعة تحضيرها

2 بيضة.

نصف كوب حليب مغلي.

كوب الا ربع سكر.

3 معلقة زبدة.

ذرة ملح.

ربع كوب زيت.

2 كوب دقيق.

بيكنك بودر معلقة صغيرة.

نصف معلقة فانليا.

طريقة تحضير كيك هش وناعم

من اجل تقديم كيك هش وناعم للغاية، عليكي اتباع تلك الخطوات التي لن تستغني عنهة بعد اليوم، وسوف تسعدي بتلك الطريقة أسرتك، حيث ان كيكة الحليب الساخن هي كيكة مميزة للغاية وناعمة وهشة