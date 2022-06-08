أسهل واسرع كفته أرز في الدنيا اعمليها فالخلاط ب10دقايق بدون مفرمة لحمه مقادير مظبوطه100/100

نقدم لكي عزيزتي في مطبخنا اليوم طريقة عمل كفتة الأرز بطريقة سهلة وسريعة دون الحاجة إلى استخدام المفرمة لتحضيرها، ومعروف أن كفتة الأرز من الأكلات المشهورة في الوطن العربي خاصةً في المناسبات والعزائم، لطعمها الشهي واللذيذ والذي لا يقاوم والذي يحبه الكبار والصغار، فنقدم لكي خطوة بخطوة أسهل وأسرع كفتة أرز اعمليها في الخلاط في 10 دقائق فقط.

طريقة عمل كفتة الأرز

حيث أنه تعتبر مكونات كفتة الأرز بسيطة ومتوفرة في مطبخك لحاجة لشرائها خصيصًا فقط بكيلو واحد من اللحم المفروم اصنعي أحلى كفتة أرز وفي وقت قصير.

المقادير المطلوبة:

1 كيلو من اللحم المفروم.

1 كوب من الأرز المطحون.

2 حبة من البصل المفروم.

4 فص ثوم مفروم.

1 ربطة من البقدونس.

1 ربطة من الشبت.

نحتاج حوالي 1 ربطة من الكزبرة.

¼ ملعقة صغيرة من الملح.

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 كوب من الزيت.

طريقة التحضير: