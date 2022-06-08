نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل واسرع كفته أرز في الدنيا اعمليها فالخلاط ب10دقايق بدون مفرمة لحمه مقادير مظبوطه100/100 في المقال التالي
نقدم لكي عزيزتي في مطبخنا اليوم طريقة عمل كفتة الأرز بطريقة سهلة وسريعة دون الحاجة إلى استخدام المفرمة لتحضيرها، ومعروف أن كفتة الأرز من الأكلات المشهورة في الوطن العربي خاصةً في المناسبات والعزائم، لطعمها الشهي واللذيذ والذي لا يقاوم والذي يحبه الكبار والصغار، فنقدم لكي خطوة بخطوة أسهل وأسرع كفتة أرز اعمليها في الخلاط في 10 دقائق فقط.
طريقة عمل كفتة الأرز
حيث أنه تعتبر مكونات كفتة الأرز بسيطة ومتوفرة في مطبخك لحاجة لشرائها خصيصًا فقط بكيلو واحد من اللحم المفروم اصنعي أحلى كفتة أرز وفي وقت قصير.
المقادير المطلوبة:
- 1 كيلو من اللحم المفروم.
- 1 كوب من الأرز المطحون.
- 2 حبة من البصل المفروم.
- 4 فص ثوم مفروم.
- 1 ربطة من البقدونس.
- 1 ربطة من الشبت.
- نحتاج حوالي 1 ربطة من الكزبرة.
- ¼ ملعقة صغيرة من الملح.
- ¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- 2 كوب من الزيت.
طريقة التحضير:
- حيث أنه في البداية احضري الخلاط وضعي به كلًا من اللحم والأرز وقومي بطحنهم سويًا.
- ضيفي بعد ذلك كلًا من البقدونس والشبت والكزبرة وضيفي أيضًا البصل المفروم والثوم المفروم واخلطي مرة أخرى حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها وتحصلين على عجينة طرية.
- احضري وعاء متوسط الحجم وضعي به عجينة الكفتة وضيفي القليل من الزيت النباتي والملح والفلفل الأسود وامزجيهم مع العجينة جيدًا.
- احضري صينية وقومي بتصبيع عجينة الكفتة على شكل أصابع صغيرة وقومي برصها في الصينية.
- حيث أنه يجب أن احضري مقلاة وضعي بها زيت غزير وارفعيها على النار حتى يسخن ثم قومي بإضافة أصابع كفتة الأرز حتى تأخذ اللون الذهبي.
- كما أنه فيما بعد يمكنك ان تقومي بتصفية الكفتة جيدًا من الزيت وضعيها على مناديل المطبخ قدميها وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل واسرع كفته أرز في الدنيا اعمليها فالخلاط ب10دقايق بدون مفرمة لحمه مقادير مظبوطه100/100 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.