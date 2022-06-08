معجزة الفازلين والليمون لعلاج تشققات القدمين وإزالة الجلد الميت كعبك هينور في دقائق

تعاني العديد من النساء من مشكلة خشونة وتشققات القدمين الأمر الذي قد يسبب الكثير من الانزعاج ويعطي شكل غير مرغوب فيه يشعر الكثير بالاحراج، لذلك فيبحث الكثير عن افضل الوصفات والطرق التي قد تساعد في إعادة القدمين بالشكل الطبيعي مع زيادة نعومة الجلد وترطيبة، وكل ذلك سوف يتم الحصول عليه بالفعل إذا تم اتباع وصفة الفازلين والليمون الطبيعية وهي ماسوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.

وصفة الفازلين مع الليمون لتشققات القدمين

هذه الوصفة تساعد بشكل سريع على ترطيب الجلد والتخلص من التشققات بشكل ملحوظ وذلك يتم إذا تمت المداومة على الاستخدام بشكل يومي، وخطوات التحضير كالآتي:

المكونات

ملعقتين كبار من الفازلين.

ملعقتين من عصير الليمون المركز.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

طريقة التحضير والتطبيق

يتم خلط الفازلين مع بيكربونات الصودا.

ثم بعد ذلك يضاف إليه قطرات من عصير الليمون مع الخليط حتى الحصول على قوام كريمي ناعم.

بعد الانتهاء يتم غسل القدم جيدًا حتى تصبح جاهزة وتجفيفها.

يتم توزيع الخليط على القدم مع التدليك المستمر لهذا الخليط.

ارتدي جوارب قطنية للحصول على نتيجة أفضل في وقت اسرع.

اغسلي قدميك بعد هذا الماسك وبعد مرور ساعتين على الاقل.

لابد من تكرار استخدام الماسك بشكل يومي للحصول على أفضل نتائج.

فوائد الفازلين عند الاستخدام للبشرة

الفازلين من أهم المستحضرات التي تتعدد فوائدها لذلك أصبح من أهم المنتجات التي تستخدم في علاج الكثير من مشاكل البشرة والتي لا تسبب اي سلبيات أو اضرار واضحة على البشرة، ومن أهم هذه الفوائد مايللي:

الفازلين يساعد بشكل واضح في التخلص من خشونة الجلد ويساعد في زيادة نعومة، وهو خفيف على الجلد لا يسبب انسداد المسام.

التخلص من جفاف الجلد، ويساعد في تقشير البشرة وتجديد الخلايا الميتة.

الفازلين من أهم المواد المفيدة التي له دور فعال في الحماية والوقاية من أشعة الشمس الحارقة للجلد فهو يعمل طبقه عازلة عند وضعه أثناء التعرض للشمس.

يساعد في التخلص من التشققات سواء في القدمين أو الموجودة في الشفاه، فهو يقضي على الخلايا الميتة ويترك الجلد ناعم ورطب.

علاج تشقق القدمين بالفازلين