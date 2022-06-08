أقوى مشروب صحي تقوية جهاز المناعة وإذابة الدهون تفتيح الشرايين المسدودة وتقوية عضلة القلب

الوجبات السريعة أصبحت الأكلة المفضلة لدى الملايين ولكنها لها آثار جانبية مدمرة تضر الجهاز المناعي وتزيد نسبة الكوليسترول فى الدم مما يؤثر بالسلب على القلب يؤدي إلى إنسداد الشرايين ولكن الكثيرون يبحثون فى محركات البحث عن طرق طبيعية تساعد فى تقوية جهاز المناعة دون الحاجة إلى الأدوية التى تؤثر بالسلب على المعدة والجهاز الهضمي بشكل عام.

وصفة طبيعية لتقوية جهاز المناعة

توجد العديد من الوصفات التى تعمل على تقوية جهاز المناعة ولكن وصفتنا اليوم لا يمكن الاستغناء عنها بعد تجربتها وملاحظة الفرق بعد استخدامها بأيام قليلة

المكونات

الزنجبيل الطازج عشر شرائح.

كما أنه لا بد أن نضيف من الثوم عشر فصوص صحيحة.

الليمون عشر حبات كاملة.

كيفية التحضير