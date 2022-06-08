نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى مشروب صحي تقوية جهاز المناعة وإذابة الدهون تفتيح الشرايين المسدودة وتقوية عضلة القلب في المقال التالي
الوجبات السريعة أصبحت الأكلة المفضلة لدى الملايين ولكنها لها آثار جانبية مدمرة تضر الجهاز المناعي وتزيد نسبة الكوليسترول فى الدم مما يؤثر بالسلب على القلب يؤدي إلى إنسداد الشرايين ولكن الكثيرون يبحثون فى محركات البحث عن طرق طبيعية تساعد فى تقوية جهاز المناعة دون الحاجة إلى الأدوية التى تؤثر بالسلب على المعدة والجهاز الهضمي بشكل عام.
وصفة طبيعية لتقوية جهاز المناعة
توجد العديد من الوصفات التى تعمل على تقوية جهاز المناعة ولكن وصفتنا اليوم لا يمكن الاستغناء عنها بعد تجربتها وملاحظة الفرق بعد استخدامها بأيام قليلة
المكونات
- الزنجبيل الطازج عشر شرائح.
- كما أنه لا بد أن نضيف من الثوم عشر فصوص صحيحة.
- الليمون عشر حبات كاملة.
كيفية التحضير
- يمكن إعداد هذه الوصفة ببضع خطوات بسيطة
- الليمون يتم غسله تحت الماء الجارى عدة مرات دون الحاجة إلى تقشيره.
- الليمون يقطع شرائح رقيقة دون تقشيره.
الزنجبيل يقشر ويقطع شرائح رقيقة.
- الثوم يتم تقشيره وهرسه جيدا وتنعيمه ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يستخدم مع مراعاة ترك كل مكون على حدى.
- بعد مرور الوقت المطلوب توضع جميع المكونات فى وعاء الخلاط مع إضافة كمية قليلة من الماء ويشغل الخلاط حتى تمتزج جميع المكونات جيدا وتصبح ناعمة.
- فى وعاء عميق يتم وضع أربع لتر من الماء ويصب عليهم الخليط السابق ويرفع على النار ويقلب جيدا.
- يترك على النار حتى يصبح القوام سميك نوعا ما.
- يرفع من على النار ويترك حتى يبرد ويصب الخليط فى زجاجة أو أى وعاء زجاجي محكم الغلق.
- يستخدم الخليط مرتين يوميا على الريق وقبل النوم.
- وعلى من يعانى من أى أمراض أو حساسية من أحد المكونات مراجعة الطبيب عن الكمية التي عليه تناولها وعدد المرات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوى مشروب صحي تقوية جهاز المناعة وإذابة الدهون تفتيح الشرايين المسدودة وتقوية عضلة القلب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.