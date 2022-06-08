وصفة عبقرية طريقة قلي البطاطس بدون نقط زيت فقط ضعي هذا المنتج وستتغير حياتك للأبد

البطاطس المقلية من أكثر الأكلات شعبية في جميع بلاد العالم فهي أكلة محبوبة جدًا للكثير من الناس كبار وصغار، كما أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات الهامة جدًا للجسم، وعلى الرغم من أهمية البطاطس في حياتنا إلا أن في الغالب يتم تناول البطاطس المقلية بعد أن يتم قليها في زيت غزير، وهذا قد يؤدي إلى أنها تشرب كمية كبيرة من الزيت، وهذا قد يؤدي إلى حدوث الكثير من الأضرار للجسم لذلك سوف نتعرف على طريقة مختلفة قد تساعد في قلي البطاطس ولكن دون أن تشرب كمية كبيرة من الزيت وتصبح صحية ولذيذة.

طريقة صحية لقلي البطاطس بدون استخدام الزيت

يمكن لكل ربة منزل وام القيام بعمل البطاطس المقلية المقرمشة اللذيذة بدون استخدام الزيت وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

المكونات

كيلو من البطاطس متوسطة الحجم.

٣ ملاعق من الزيت.

ملعقتين كبار من الملح.

ربع كوب من الخل الأبيض.

كمية مياه مناسبة مغلية.

ربع كوب من الدقيق.

طريقة التحضير