نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة عبقرية طريقة قلي البطاطس بدون نقط زيت فقط ضعي هذا المنتج وستتغير حياتك للأبد في المقال التالي
البطاطس المقلية من أكثر الأكلات شعبية في جميع بلاد العالم فهي أكلة محبوبة جدًا للكثير من الناس كبار وصغار، كما أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات الهامة جدًا للجسم، وعلى الرغم من أهمية البطاطس في حياتنا إلا أن في الغالب يتم تناول البطاطس المقلية بعد أن يتم قليها في زيت غزير، وهذا قد يؤدي إلى أنها تشرب كمية كبيرة من الزيت، وهذا قد يؤدي إلى حدوث الكثير من الأضرار للجسم لذلك سوف نتعرف على طريقة مختلفة قد تساعد في قلي البطاطس ولكن دون أن تشرب كمية كبيرة من الزيت وتصبح صحية ولذيذة.
طريقة صحية لقلي البطاطس بدون استخدام الزيت
يمكن لكل ربة منزل وام القيام بعمل البطاطس المقلية المقرمشة اللذيذة بدون استخدام الزيت وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
المكونات
- كيلو من البطاطس متوسطة الحجم.
- ٣ ملاعق من الزيت.
- ملعقتين كبار من الملح.
- ربع كوب من الخل الأبيض.
- كمية مياه مناسبة مغلية.
- ربع كوب من الدقيق.
طريقة التحضير
- يتم تقشير البطاطس في البداية وتقطيعها اصابع رفيعه حسب المطلوب.
- تغسل البطاطس جيدًا.
- يتم إحضار وعاء كبير به كمية مناسبة من المياه المغلي.
- يضاف إلى المياه الملح، والخل الأبيض.
- تقلب المكونات معًا، ثم يتم إضافة البطاطس إلى المياه.
- تترك البطاطس لمدة ربع ساعة.
- يتم تصفية البطاطس من المياه المغلية.
- تترك البطاطس في المصفاة حتى تجف تمامًا.
- يتم خلط البطاطس بالملح والبهارات ثم يتم إضافة إليها الدقيق الأبيض حتى تغلف بالبهارات والدقيق.
- يتم تجهيز مقلاة مناسبة الحجم.
- يوضع بها ثلاث ملاعق من الزيت.
- يترك الزيت حتى يسخن تمامًا.
- يوضع بداخل المقلاة أصابع البطاطس.
- تترك البطاطس حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبي، تقلب بعد ذلك البطاطس على كل الجهات حتى تنضج تمامًا وتصبح مقرمشة.
- هكذا قد أصبحت جاهزة ويتم تقديمها.
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