هشة وذهبية.. كيكة الحليب المغلي الرائعة بسر المقادير السحرية لن تتوقفي عن عملها كل يوم لأسرتك

تعتبر الكيكة من أشهى الحلويات التي يعشقها الكبار والصغار ويتم تناولها بين الوجبات أو في وجبة الإفطار مع كوب من الحليب، أو على العشاء مع كوب من القهوة، ويوجد طرق متعددة ومختلفة يمكن تحضير الكيكة بها، وتعتبر كيكة الحليب المغلي من أسهل طرق تحضير الكيكة، بالإضافة إلى أنها هشة ولها مذاق لذيذ ومميز.

كيكة الحليب المغلي

يتم تحضير هذه الكيكة بكل سهولة في المنزل وذلك من خلال اتباع خطوات بسيطة، واستخدام مقادير محددة وذلك كالآتي:

المكونات

كوبان من الدقيق الأبيض.

كوب من الحليب المغلي الساخن.

نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ.

4 بيضات.

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا.

كوب واحد من السكر.

ملعقة كبيرة واحدة من البيكنج بودر.

رشة ملح.

سكر مطحون.

طريقة التحضير

يتم إحضار وعاء ويتم وضع الحليب فيه، ويضاف إليه الزبدة أيضًا، ويتم وضع الوعاء على النار.

يترك الحليب على النار حتى يسخن جيدًا لكن لا يترك حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

يتم إحضار الخلاط الكهربائي ويتم وضع البيض فيه ويضاف إليه السكر والفانيليا.

يتم ضرب الخليط جيدًا في الخلاط لمدة لا تقل عن 5 دقائق حتى يصبح الخليط متجانس.

ويتم إضافة خليط الحليب والزبدة إلى خليط البيض والفانيليا.

يتم إحضار وعاء ويوضع فيه الدقيق ويضاف إليه البيكنج بودر والملح، ويتم تقليبهم جيدًا.

ويتم إضافة الخليط السائل إلى الخليط الجاف تدريجيًا ويتم تقليبهم جيدًا.

يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية، قبل إدخال الصينية فيه حتى يتم تسخينه جيدًا.

يتم إحضار صينية الفرن ويفضل أن تكون من النوع الغير لاصق، ويتم دهن الصينية بقطعة من الزبدة،

يتم إدخال الصينية الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية وتترك لمدة لا تقل عن ساعة حتى تنضج.

لا بد من اختبار الكيكة قبل إخراجها من الفرن للتأكد من نضجها.

تخرج الصينية من الفرن وتقطع وتوضع في أطباق التقديم.

في الختام تحدثنا عن طريقة تحضير كيكة الحليب المغلي التي تتميز بمذاقها اللذيذ والشهي والمفضل للكثير من الأشخاص، وذكرنا كيفية تحضيرها بكل الخطوات الدقيقة ومن خلال اتباع هذه الخطوات يتم الحصول على أفضل مذاق لها.