هشة ومورقة.. الميني بيتزا على طريقة أشهر المخابز بالتكات السحرية لطعم لا يقاوم

الميني بيتزا من أكثر الأكلات المحببة للأطفال والكبار ويتم تناولها بشكل مستمر على جميع الوجبات، وذلك بإختلاف الحشوات ويتم تحضير الحشوة على حسب الرغبة، حيث يمكن حشوها بالدجاج، أو الجمبري أو السوسيس ويتم تناولها في وجبة الإفطار أو وجبة الغداء أو العشاء ويمكن تحضيرها للأطفال في المدرسة أو النادي.

الميني بيتزا

يمكن تحضير الميني بيتزا بكل سهولة وبخطوات بسيطة ولابد من اتباعها كالآتي:

مكونات العجينة

3 كوب من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من من الحليب البودرة.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر.

مكونات الحشوة

كمية مناسبة من البسطرمة أو السوسيس على حسب الرغبة.

كوب واحد من الجبنة الموتزاريلا.

ملعقة كبيرة واحدة من الزيت النباتي.

رشة ملح ورشة فلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة من الكزبرة المفرومة فرمًا ناعمًا.

بصلة واحدة مفرومة فرمًا ناعمًا.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

حبة واحدة من الطماطم المفرومة.

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

طريقة تحضير العجينة

يتم إحضار وعاء ويوضع فيه الدقيق ويوضع عليه الحليب المجفف والخميرة والبيكنج بودر والملح والسكر والزيت ويتم تقليبهم مع بعض.

يتم وضع الماء الدافئ على الخليط ويتم العجن حتى تصبح العجينة لينة.

يتم تغطية العجينة ووضعها في مكان دافئ حتى تخمر.

تترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى يتضاعف حجمها.

يتم تقطيع العجينة إلى دوائر متساوية الحجم.

طريقة تحضير الحشوة

يتم إحضار مقلاة ويوضع فيها الزيت حتى يتم تسخينه.

يوضع البصل المفروم والطماطم المفرومة والكزبرة المفرومة والبقدونس المفروم والبصل المفروم ويتم تقليبهم حتى تذبل الخضروات.

يتم وضع الملح، والفلفل الأسود أيضًا أثناء التقليب وبعدها يتم وضع السوسيس أو البسطرمة حتى تنضج ويتم رفعها من على النار.

يتم وضع الحشوة على دوائر البيتزا ويتم إضافة الجبنة الموتزاريلا عليها، ويتم إدخالها الفرن لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى تنضج وتكون جاهزة للتقديم.

في النهاية تحدثنا عن طريقة تحضير الميني بيتزا في المنزل لكي تكون صحية ونظيفة وتضمن للأمهات تناولها للأطفال في الكثير من الأوقات، كما تكون أقل تكلفة من التي تباع في المحلات لكن بنفس المذاق الشهي واللذيذ.