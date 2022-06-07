السينابون لفائف القرفة بالطريقة الصحيحة كالمحلات المختصة تماماً بتكاليف إقتصادية

يعتبر السينابون من المعجنات الهشة اللذيذة التي تقدم في المطاعم الكبيرة والكافيتيريات، ويفضلها الكبار والصغار وهي تقدم مع كوب من الشاي أو القهوة كوجبة خفيفة ومغذية على الفطار أو العشاء أو كسناك بين الوجبات، ويعتبر السينابون من المعجنات غالية الثمن نظراً لدقة طريقة تحضيره ولتفاصيله الكثيرة، وبالرغم من غلو ثمنه بالخارج إلا أن يمكن إعدادها في البيت بكل سهولة في المنزل بكميات كبيرة وتكلفة بسيطة وفيما يلي طريقة تحضير السينابون في المنزل بمكونات بسيطة فتابعونا لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات.

مكونات السينابون لفائف القرفة

خمسة أكواب دقيق أبيض متعدد الاستخدمات. خمس ملاعق كبيرة من الزبادي. خمس ملاعق كبيرة من المايونيز. خمس ملاعق كبيرة من الحليب البودرة. نصف ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة ونصف الملعقة من السكر. ملعقتان كبيرتان ونصف الملعقة من الزبدة. كوب وربع الكوب من الماء الدافئ. ملعقة كبيرة ونصف الملعقة من الخميرة.

مقادير حشوة السينابون

ملعقة كبيرة ونصف الملعقة من القرفة. زبدة طرية بكمية مفتوحة حسب الرغبة. كوب من السكر البني.

مكونات صوص السينابون

أربعة ملاعق كبيرة من الجبنة الكريمي. كوب من الحليب المكثف. ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

طريقة عمل عجين السينابون