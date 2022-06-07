نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السينابون لفائف القرفة بالطريقة الصحيحة كالمحلات المختصة تماماً بتكاليف إقتصادية في المقال التالي
يعتبر السينابون من المعجنات الهشة اللذيذة التي تقدم في المطاعم الكبيرة والكافيتيريات، ويفضلها الكبار والصغار وهي تقدم مع كوب من الشاي أو القهوة كوجبة خفيفة ومغذية على الفطار أو العشاء أو كسناك بين الوجبات، ويعتبر السينابون من المعجنات غالية الثمن نظراً لدقة طريقة تحضيره ولتفاصيله الكثيرة، وبالرغم من غلو ثمنه بالخارج إلا أن يمكن إعدادها في البيت بكل سهولة في المنزل بكميات كبيرة وتكلفة بسيطة وفيما يلي طريقة تحضير السينابون في المنزل بمكونات بسيطة فتابعونا لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات.
مكونات السينابون لفائف القرفة
- خمسة أكواب دقيق أبيض متعدد الاستخدمات.
- خمس ملاعق كبيرة من الزبادي.
- خمس ملاعق كبيرة من المايونيز.
- خمس ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة ونصف الملعقة من السكر.
- ملعقتان كبيرتان ونصف الملعقة من الزبدة.
- كوب وربع الكوب من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة ونصف الملعقة من الخميرة.
مقادير حشوة السينابون
- ملعقة كبيرة ونصف الملعقة من القرفة.
- زبدة طرية بكمية مفتوحة حسب الرغبة.
- كوب من السكر البني.
مكونات صوص السينابون
- أربعة ملاعق كبيرة من الجبنة الكريمي.
- كوب من الحليب المكثف.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
طريقة عمل عجين السينابون
- نقوم بوضع الدقيق والملح والسكر والحليب البودرة والخميرة ونقوم بتقليب المكونات الجافة داخل العجان ونقوم بأضافة الزبادي والمايونيز ونقوم بالعجن مع إضافة الماء الدافئ تدريجياً حتى يصبح العجينة طرية ثم يضاف الزبدة ونعجن لمدة 10دقائق، ثم نقوم بوضع العجين في بولة مدهونة بالزيت ونغطيها ونتركها تختمر في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.
- بعد تخمير العجين نقوم بإخراج الهوا ونقوم بفرد العجين برشة من الدقيق حتى يصبح شكلها مربع بسمك نصف سنتيمتر، ويتم فرد الزبدة على العجين بأكملها ونقوم بخلط السكر والقرفة ويتم توزيعها على الزبدة بالكامل ثم نقوم بلف العجين رول متساوي.
- نقوم بتقطيع العجين أجزاء متساوية ورصها على صواني الومنيوم مدهونة بزيت بسيط أو صينية مصنوعة من مادة غير لاصقة كالتيفال ورصها الحشو للأعلى وبينهم مسافة وتترك في مكان دافئ للتخمير.
- نقوم بوضع الحليب المكثف و الجبن الكريمي والفانيليا في الخلاط ونقوم بخلطهم جيداً ونتركه في التلاجة ليتماسك.
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