نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبز التورتيلا المورق حضرية في البيت بكل سهولة في المقال التالي

خبز التورتيلا من أنواع الخبز الأساسية في صنع سندوتشات الكفتة وسندوتشات الشاورما كما يمكن إدخال خبز التورتيلا في العديد من الوصفات كوصفة الكانيلوني، واليوم سنقدم لكم طريقة تحضير خبز التورتيلا الأصلي بطريقة تجعلك تحضريه بكل بساطة وسهولة ويكون طعمه ألذ بكثير من الخبز الجاهز. مقادير عمل خبز التورتيلا: 2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر.

نصف كوب من دقيق الذرة الأصفر.

ربع كوب صغير من الزيت.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة ونصف كبيرة من اللبن البودر.

كوب من الماء. طريقة عمل خبز التورتيلا: نحضر وعاء ونضع فيه الدقيق الأبيض ودقيق الذرة الأصفر. ونضيف إليهم البيكنج بودر والملح والسكر والحليب البودر. نقلب المكونات الجافة جيدا، ثم نقوم بإضافة الزيت والماء ونقلب المكونات جيدا. نقوم بعجبن خبز التورتيلا بواسطة اليد ثم نقوم بتغطية العجين ونترك عجينة خبز التورتيلا ترتاح لمدة نصف ساعة. نقوم بتقسيم عجينة خبز التورتيلا إلى كرات صغيرة الحجم. نقوم بتغطية العجين ليرتاح مرة ثانية قبل الطهي لمدة عشر دقائق. نقوم بفرد عجينة خبز التورتيلا على شكل دائري رفيع. نضع مقلاة غير لاصقة على النار وتكون ساخنة جدا. ثم نخفض الحرارة ونضع خبز التورتيلا على نار هادئة حتي ينضج. نغطي خبز التورتيلا الناضج بفوطة قطنية ليبقى خبز التورتيلا طري وطازج لفترة طويلة. للإحتفاظ بخبز التورتيلا في الثلاجة ضعي كيس بلاستيكي بين طبقات خبز التورتيلا ويمكنك حفظه لمدة أسبوع أو أكثر داخل الثلاجة. مقادير عمل خبز البطاطس: كوب كبير من البطاطس المسلوقة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

كوب من دقيق الأرز. طريقة عمل خبز البطاطس: نضع البطاطس المسلوقة في وعاء عميق ونقوم بهرسها جيدا. نضيف إلى البطاطس الملح ودقيق الأرز المطحون ونقوم بتقليبهم جيدا. نضيف ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون ونقوم بعجن العجينة جيدا. نقسم عجينة خبز البطاطس إلى كرات صغيرة متساوية. نقوم بفرد خبز البطاطس بشكل دائري ونضعه في مقلاة غير لاصقة ونقوم بتسخينها جيدا. نضع خبز البطاطس على نار متوسطة لتسويته جيدا. خبز البطاطس مفيد جدا للأشخاص اللذين يعانون من حساسية الجلوتين. عمر شويل - جدة خبز التورتيلا المورق حضرية في البيت بكل سهولة - ثقفني

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