حضرية بالمنزل لانشون الفراخ الصحي بطعم شهي ومفيد للأطفال والكبار

يتعجب الكثير من الناس عادة عند قول أن للانشون فوائد وأن طرق عمله في المنزل سهلة وبسيطة، وبالطبع نتحدث عن اللانشون الصحي الذي يتم صناعته في المنزل وليس الجاهز من الخارج، فنقوم بصناعته في المنزل بشكل صحي ومكونات معلومة وبأدوات نظيفة كذلك، أما الجاهز لا نعلم من ماذا صنع وبماذا تم عمله، لذلك اللانشون له أضرار يتم الحذر منها دائما عكس اللانشون داخل المنزل فيكون شهى وجيد واختيار جيد دائما على طاولة الإفطار والعشاء، ومن فوائد اللانشون داخل نظام التخسيس أنه لا يحمل الكثير من السعرات وشريحة منه تحمل تقريبا 272 سعر حراري، ويعد عدد قليل من السعرات الحرارية جانب الأطعمة الأخرى.

مقادير عمل اللانشون الصحي في المنزل

كيلو كامل من أوراك الدواجن المخلية.

خمسة قطع من جبنة اللاستون المثلية.

4 بيضات.

نصف كوب من الماء الساخن جيدا.

كميات قليلة من الملح والفلفل الأسود.

نصف ملعقة كزبرة ناعمة وجوزة الطيب.

ربع ملعقة حبهان ناعم ومطحون.

نصف كوب من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

اثنان ملعقة من البابريكا صغيرة.

اثنان ملعقة من العسل الأبيض كبيرة.

اثنان ملعقة كبيرة من البصل البودر.

أربعة معالق كبيرة من الطحين.

توافر ورقة فويل وورقة زبدة ومنشفة.

خطوات عمل اللانشون الصحي

نقوم بتنظيف الدجاج بشكل جيد، ووضعه بداخل المفرمة ونقوم بفرمه حتى ينعم.

نقوم بوضع الدجاج المفروم بداخل إناء ونقوم بإضافة الكزبرة والملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب والحبهان والتوم البودر والبصل البودر والبابريكا إليه.

وتقومي بمزج الخليط معا، ثم إضافته إلى المفرمة مع وضع البيض والعسل والجبن والزيت، ومزج المكونات معا.

قبل رفعهم من المفرمة قومي بوضع الطحين الأبيض، وضرب المكونات معا بشكل جيد في المفرمة.

قومي بعدها بوضع ورقة زبدة، وقومي بتنزيل الخليط فوقه، وتقومي بطي الورق حتى يتشكل الخليط على شكل رول.

ثم نقوم بوضع ورقة الزبدة التي بداخلها اللانشون داخل ورقة الفويل وطيها حتى تصبح رول.

قومي بجلب وعائين يتحملوا الحرارة، نقوم بوضع منشفة ومعها ماء مغلي يصل إلى نصف الوعاء تقريبا بداخل الوعاء الكبير، أما الوعاء الأصغر نضعه في الكبير ونضع به ورقة الفويل.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة تصل إلى 160 درجة مئوية، ونقوم بوضع الوعاء داخل الفرن، ونتركه 90 دقيقة.

بعدها تقومي بفك الفويل وورقة الزبدة من فوقه وتقطيعه إلى شرائح دائرية.

من الجدير بالذكر أننا قدمنا لكم طريقة عمل اللانشون في المنزل التي يتم البحث عنها من الكثير من الأمهات الذي يخفنا على صحة أبناءهن وأيضا بحثا عن التوفير بعد غلاء الأسعار في هذه الآونة، لذلك نحاول مساعدة ذلك الأمهات من توفير الطرق التي يبحثن عنها ولأن الأطفال يحبون أكله بصفة دائمة في جميع الوجبات بالفطار والعشاء.