بلون وطعم حكاية.. الكبدة الاسكندراني بالمقادير وتكات العربيات سهلة جداً ستبهرك

الكبدة الاسكندراني من الأكلات المنتشرة بشكل كبير والتي لا يختلف عليها شخصين، فهي المفضلة للجميع، ويتم تناولها بعدة صور مختلفة سواء مع الخبز وسلطة الطحينة مع البطاطس المقلية، ومن الممكن تناولها مع المكرونة أيضًا، ومن الممكن تناولها في الإفطار أو العشاء ويمكن تحضيرها في وجبة الغداء كوجبة سهلة وسريعة.

الكبدة الاسكندراني

طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى بذل مجهود كبير ولا تحتاج إلى فترة زمنية طويلة لتحضيرها لذلك يتم تحضيرها بشكل كبير من قبل السيدات العاملات، وذلك كالآتي:

المكونات

نصف كيلو من الكبدة الاسكندراني.

5 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة واحدة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

فلفل أخضر حار حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

عصير ليمونة واحدة.

حبة واحدة من الفلفل الرومي.

طريقة عمل كبدة المطاعم

يتم إحضار مقلاة متوسطة الحجم وتكفي لكمية الكبدة التي يتم طهيها، ويوضع فيها الزيت ويتم وضعها على النار وتترك حتى يتم تسخين الزيت جيدًا.

يتم وضع الثوم المفروم في الزيت ويتم تقليبه على نار متوسطة حتى يتغير لونه إلى اللون الذهبي الفاتح.

يتم وضع الكبدة على الثوم مع الاستمرار في التقليب.

يتم إضافة الملح والكمون والفلفل الأخضر المقطع شرائح، والفلفل الكوبي أيضًا مقطع شرائح رفيعة ويتم إضافة الخل.

يتم الاستمرار في التقليب حتى تنضج الكبدة.

بعد مرور حوالي خمس دقائق يتم رفع الكبدة من على النار وبذلك تكون جاهزة للتقديم.

يتم وضع الكبدة في اطباق التقديم وتقدم ساخنة.

يتم وضع عصير الليمون على الكبدة قبل تناول الكبدة مباشرة.

يمكن تحضير البطاطس المقلية أيضًا مع الكبدة، ومن الممكن أيضًا تناول المخلل معها كنوع من أنواع المقبلات.

ويمكن تقديم الطحينة أيضًا معها وذلك على حسب الرغبة، و بإختلاف الأذواق.

في نهاية المقال ذكرنا طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني بخطوات سهلة وبسيطة ويمكن لأي شخص عادي القيام بها، ويتم تحضيرها بألذ وأشهى مذاق وتشبه التي تباع في أشهر المحلات، لكن بأقل تكلفة على العكس من التي تباع في الخارج.