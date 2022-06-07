نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لرائحة تحفة.. مزيل عرق منزلي طبيعي 100% ويفتح الأماكن الداكنة ووداعاً للروائح المزعجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني جميع الأشخاص من رائحة العرق الكريهة خاصة في فصل الصيف ويلجئون إلى استخدام مزيلات العرق التي تحتوي على مواد كيميائية التي تسبب لها الكثير من المشاكل مثل انسداد الغدد الليمفاوية لذلك يبحثون عن طريقة تحضير مزيل عرق منزلي لأنه يحتوي على مواد طبيعية لا تسبب أي أضرار للجلد أو الغدد الليمفاوية.

مزيل عرق منزلي

من خلال الأسطر التالية يتم تقديم بعض الوصفات المنزلية التي تعمل على التخلص من رائحة العرق الكريهة ومنها الآتي:

مزيل عرق زيت جوز الهند

يعتبر زيت جوز الهند مرطب طبيعي للبشرة، ويتناسب مع جميع أنواع البشرة ويتم استخدامه كالآتي:

المكونات

خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند الخام.

4 ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

4 ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

قطرات من الزيت العطري المفضل سواء كان الياسمين أو اللافندر.

طريقة التطبيق

يتم إحضار وعاء ويوضع فيه النشا وبيكربونات الصوديوم ويتم إضافة زيت جوز الهند عليه.

يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها حتى الحصول على خليط متجانس.

ويتم إضافة الزيت العطري مع الاستمرار في التقليب.

يتم وضع هذا الخليط في علبة نظيفة وجافة ويتم وضعها في الثلاجة لكي يتجمد.

يتم استخدام الكريم بشكل يومي بعد الاستحمام للتخلص من رائحة العرق، مع الاحتفاظ بالخليط في الثلاجة مرة أخرى.

مزيل العرق زبدة الشيا

تدخل زبدة الشيا مع بعض المكونات الطبيعية في التخلص من رائحة العرق الكريهة ويتم استخدامها كالآتي:

المكونات

ملعقة كبيرة واحدة من زبدة الشيا.

ملعقة كبيرة واحدة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة كبيرة من شمع العسل.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

ثلاثة قطرات من زيت المريمية.

خمسة قطرات من فيتامين E.

قطرات من زيت اللافندر.

طريقة التطبيق

يتم إحضار وعاء ويوضع فيه زبدة الشيا وزيت جوز الهند وشمع العسل ويوضع هذا الوعاء على نار منخفضة حتى تذوب المكونات مع بعضها.

يتم إضافة زيت اللافندر والمريمية وفيتامين E والنشا إلى الخليط.

يتم تقليب المكونات مع بعضها ووضعها في برطمان زجاجي ويتم حفظه في الثلاجة حتى يتجمد.

يتم استخدامه بشكل يومي وحفظه في الثلاجة مرة أخرى.

في نهاية مقال مزيل عرق منزلي يتم استخدام الوصفات الطبيعية التي لها فاعلية كبيرة بدلًا من المزيلات العرق التي تحتوي على مواد كيميائية، ويتم استخدامها بأمان تام بدون أن تسبب أي مشكلة للجلد مثل الاسمرار أو الحكة أو التورمات.