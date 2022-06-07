مش هاتشتري الجاهز.. طريقة عمل غسول للبشرة طبيعي 100% كنز طبيعي بسر بشرة ملكات الجمال

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عمر شويل - جدة يوجد أهمية كبيرة للغسول لأنه يعمل على تنظيف البشرة والتخلص من الأتربة والاتساخات العالقة بها، وبقايا المكياج ويعمل على التخلص من الجلد الميت لذلك يبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل غسول للبشرة بطريقة طبيعية لعدم التعرض للأضرار الموجودة في الغسول الكيميائي الذي من الممكن أن يعطي نتائج عكسية مع الاستمرار على استخدامه.

طريقة عمل غسول للبشرة

يمكن تحضير غسول البشرة بكل سهولة في المنزل من خلال عدة مكونات بسيطة وطبيعية وذلك كالآتي:

وصفة جل الألوفيرا

يعتبر الألوفيرا من أكثر المواد الطبيعية التي بها فوائد للبشرة وتعمل على ترطيبها بشكل كبير ويتم استخدامه كالآتي:

المكونات

ربع كوب من جل الصبار.

2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الخام.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد الطبيعي.

ملعقتان صغيرتان من مستخلص عرق الحلاوة.

طريقة التطبيق:

يتم إحضار زجاجة فارغة ونظيفة ويتم وضع جميع المكونات بداخلها ويتم تقليب المكونات بشكل جيد حتى يصبح الخليط متجانس.

يتم استخدام الغسول مرتين يوميًا مرة صباحًا عند الاستيقاظ من النوم، ومساءًا قبل الخلود إلى النوم.

لابد من الاستمرار على استخدام الغسول بشكل يومي للحفاظ على البشرة من الإسمرار والحبوب.

وصفة العسل الطبيعي والليمون

إن الليمون من المواد الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل كبير، كما أن العسل يعمل على ترطيبها أيضًا ويتم استخدامها كالآتي:

المكونات

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

طريقة التطبيق

نضع عصير الليمون على العسل ونقوم بتقليبه جيدًا حتى تتداخل المكونات مع بعضها جيداً وتصبح ذات قوام متجانس.

يتم استخدام الغسول من خلال تدليك الوجه به وبعدها يتم شطفه بالماء الفاتر.

هذا الغسول يفضل استخدامه للبشرة الدهنية لأن الليمون يعمل على توازن مستوى الدهون في البشرة.

لابد من استخدامه مرتين يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

في نهاية مقال طريقة عمل غسول للبشرة يمكن تحضير غسول طبيعي يحتوي على الكثير من الفوائد بأقل تكلفة ممكنة، ويمكن استخدامه بكل أمان لأنه لا يسبب أي مشاكل للبشرة، ويجب استخدامه بشكل يومي لتحقيق نتائج فعالة.