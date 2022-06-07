نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع من الهوا اعملي بيتزا المقلاة السريعة بعجينة هشة وطعم رائع أحلى من المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر بيتزا المقلاة السريعة من الأكلات السريعة التي يقبل عليها الكبار والصغار، وهي من الوجبات السريعة والمشهورة من أصول إيطالية، كما تتكون هذه الوجبة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والبيض والصلصة ومكونات آخرى، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها حيث نقوم باستخدام المقلاة دون الحاجة إلى فرن، كما أنها مغذية وتحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة ويمكن تناولها في أي وقت وفي أي مكان، كما يمكن تحضيرها بحشوات مختلف حيث يمكن استخدام اللحم المفروم أو الدجاج أو التونة وأشياء آخرى كثيرة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل البيتزا السريعة في المقلاة بأقل تكلفة وسرعة رهيبة في المنزل.

مقادير عمل عجينة البيتزا

تحتوي عجينة بيتزا المقلاة على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ملعقتان من اللبن الزبادي.

٨ ملاعق من الدقيق.

رشة من الملح.

نصف كيس من خميرة الحلويات.

ملعقة صغيرة من السكر.

حبة من البيض.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

لتحضير الصلصة

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

القليل من الماء الساخن.

ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

طريقة الإعداد والتحضير

بطريقة سريعة وغير مكلفة سوف نقوم بتحضير بيتزا المقلاة السريعة بخطوات بسيطة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

لتحضير عجينة البيتزا نقوم بإضافة الدقيق مع خميرة الحلويات والسكر ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة زيت الزيتون والزبادي ورشة من الملح ونعجنهم جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية. لتحضير صلصة الطماطم نقوم بخلط جميع مكونات الصلصة بشكل جيد. بعد ذلك نحضر مقلاة غير لاصقة ونقوم بفرد العجينة بها ونوزع الصلصة عليها. نضع الجبنة الشيدر ونرشها بشرائح النقانق أو أي حشو ترغبون به مع إضافة الفلفل الأخضر والقليل من شرائح الطماطم. بعد ذلك نرش الجبنة على الوجه مرة آخرى، ثم نغطيها بشكل جيد ونضعها على نار هادئة حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى بيتزا مقلاة سريعة لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الميني بيتزا

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل الميني بيتزا في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نقوم بتحضير العجينة وذلك بإحضار وعاء عميق ثم نضع الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والسكر والحليب والملح والماء والزيت ونخلطهم مع بعض حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.

نقوم بعمل كورة كبيرة ونضعهاا في صينية مدهونة بالزيت ثم نغطيها بكيس ونتركها في مكان دافئ.

بعد مرور الوقت نفردها على سطح مرشوش بالدقيق نستخدم كوب لتقطيع العجين إلى دوائر صغيرة.

ثم نضع دوائر العجين في صينية نتركها في الصينية حتى تختمر لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

نحضر الحشو بإحضار طاسة على نار ثم نضع عليها البصل حتى تذبل ثم نضيف التوابل واللحم ونقلبهم جيداً.

نضع القليل من الكاتشب على العجين ما وضع الحشو ثم الجبنة وندخلها الفرن لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة.

وبهذا نكون قدمنا أحلى طبق لأحلى سفرة سعيدة وبالهنا والشفاء.

سر نجاح عجينة البيتزا

هناك عدة أسرار يجب اتباعها لنجاح عجينة البيتزا هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-