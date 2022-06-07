أقوي وصفة لصبغ وتكثيف الحواجب وإنبات الفراغات بمكونات طبيعية من المنزل، يعتبر تغيير لون الحواجب والشعر وهو أيضاً نوع من تغيير الأسلوب لدى الفتيات والنساء بشكل عام، فهن يحرصن على التجديد من مظهرهن والاهتمام بشكلهن قدر الإمكان، وذلك حتي يكونوا في أبهى وأجمل صورة، وهذه الوصفة يمكن استخدامها للشعر أيضاً للحصول على اللون البني الذي يحبه أصحاب الفتيات أصحاب البشرة السمراء، وبهذه الوصفة التي يمكن القيام بها في المنزل لا يحتاج الفتيات الذهاب إلى صالون التجميل ودفع الكثير من المال، واستخدام صبغات مجهولة المصدر.

وصفة الحناء وعصير الليمون لصبغ وتكثيف الحواجب

للحناء فوائد واستعمالات كثيرة في صناعة الماسكات الجمالية المختلفة سواء لشعر الحواجب أو الشعر بشكل عام.

المكونات

كمية من الحناء تعادل 50 جرام.

كمية قليلة من عصير الليمون.

أعواد قطنية المستعملة للأذن.

طريقة التحضير

نحضر وعاء عميق ونظيف، نضع به كمية الحناء، ونضيف إليها عصير الليمون، مع التقليب الجيد.

يجب أن يكون عصير الليمون كافي لتكوين عجينة ذات قوام كثيف وليس رخو.

طريقة الاستخدام

نقوم بإحضار واحد من الأعواد القطنية في تطبيق هذا الخليط على الحاجبين وفردها، بعد تركها لساعتين.

ثم نغسل الحواجب جيداً لنجد اللون البني الجميل.

ملاحظات هامة

يجب تطبيق هذا الخليط على حواجب نظيفة وجافة تماماً.

يمكن للون أن يظل على الحواجب لمدة شهر، وأكثر في بعض الأحيان حسب اللون الأصلي للحواجب.

أقوي وصفة لصبغ وتكثيف الحواجب

وتستطيع استخدام وصفة أخرى للحناء في صبغ الحواجب وتكثيفها، وتكون كالتالي:

مكونات الوصفة

ملعقة حناء.

ملعقة عصير ليمون.

القليل من الكركم.

طريقة التحضير

نحضر وعاء صغير ونخلط الحناء مع الكركم جيداً.

ثم نضيف إلى الخليط عصير الليمون ونقلب حتى تصبح ذات قوام متماسك.

نضع الخليط على الحاجبين، ونتركه ل ثلث الساعة، وذلك ليكون اللون البني الناتج ذات درجة فاتحة، وفي حال أردنا لوناً داكناً، يمكننا ترك الخليط لمدة أكثر قليلاً.

مميزات وصفات الحناء للحواجب

هناك العديد من المميزات في الحناء كأحد المكونات الطبيعية والتي لها العديد من الوظائف في البشرة أو الشعر، ومن مميزاتها في وصفات الحواجب: