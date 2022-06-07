نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر شعر الهنود.. كيس خميرة معجزة لفرد الشعر وترطيبة وتنعيمة كالحرير اقوى من الكيراتين لشعر كخيوط الحرير وانسيابى فى دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة سر شعر الهنود.. كيس خميرة معجزة لفرد الشعر ، ترغب جميع الفتيات بأن تتألق بشعر ناعم ومفرود مع كثرة التجارب يتعرض الشعر للإجهاد والضعف مما يجعله بحاجة كبيرة إلى استخدام مواد تعوض ما ينقصه وتعالج كل هذه الضعف، ولكن عليك سيدتي بأن تتأكدين أن لا يوجد أفضل من أنك تعتمدين في علاج شعرك على المواد الطبيعية الغنية بالعناصر المفيدة جداً لصحة الشعر، ونحن سوف نقدم لكم وصفة كريم الخميرة لفرد الشعر وجعله ناعم كالحرير.

سر شعر الهنود.. كيس خميرة معجزة لفرد الشعر

يعتبر كريم الخميرة من أفضل الكريمات الطبيعية التي يتم استخدامها لتنعيم وفرد الشعر بشكل طبيعي، وهناك العديد من الطرق الذي يتم استخدامها لصناعة أفضل خلطات الخميرة للشعر ومنها الآتي:

الخميرة وزيت الزيتون لفرد الشعر

يعد هذا الخليط من الوصفات الغنية جداً بالمكونات الطبيعية المفيدة لصحة الشعر، حيث أنها تعطي نتائج قوية وفعالة وتعالج تلف الشعر وتعود له جماله وسوف يصبح ناعم كالحرير وتستخدم كالتالي:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر.

2 ملعقة صغيرة خميرة.

1 ملعقة كبيرة عسل.

خطوات التنفيذ:

يتم خلط الخميرة مع زيت الزيتون وضيفي إليهم ملعقة العسل الأبيض .

ثم يتم تطبيق الخليط على الشعر وتركيه لمدة ساعتين ومن بعد انتهاء الوقت يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

للحصول على نتائج ممتازة يمكنك تنفيذ الوصفة مرتين على الأقل في الأسبوع.

الخميرة وزيت جوز الهند لتنعيم الشعر الخشن

تحتوي الخميرة على كثير من الفوائد التي يكون لها دور مهم وكبير في تنعيم الشعر والتخلص من التجاعيد والهيشان كذلك زيت جوز الهند يمتلك الكثير من الخصائص التي تزيد الشعر قوة ويمكنك تطبيق الخليط بطريقة بسيطة وهي:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة خميرة.

2 ملعقة كبيرة زيت جوز هند.

طريقة التنفيذ: