نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا لفشل الكيك.. مكون كالسحر في مطبخك ضعيه على الكيك هيخليها هشة وعالية وعمرها ما تهبط منك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعشق الكثير منا الكيكة فهي من الحلويات الشهية التي لا يمكن أن نستغني عنها وتتكون من عناصر سهلة ومتوفرة في كل منزل مثل البيض واللبن والدقيق ولا يقتصر الامر على سهولة المكونات فقط بل تكون عناصر مغذية جدا أي تمد الجسم بالكالسيوم والحديد والبروتين ويمكن عندما نقوم بعمل الكيكة لا تكون جيده أو هشة ونجدها مكبوسة لذلك بحثت الكثير من ربات المنازل حول المكونات الطبيعية التي تساعد على جعلها هشة ومرتفعة لنجد أن الفضل في ذلك يرجع إلى الخل حيث عن طريقة نحصل على كيكة هشة ومنفوشة وسوف نوضح طريقة عمل الكيكة من خلال هذا المقال.

مكون يجعل الكيكة هشه وعالية

نجد أن هناك الكثير من المكونات التي تجعل الكيكة هشة وخفيفة ومنفوشة وسوف نوضح هذه المكونات من خلال النقاط التالية.

ملعقة الخل: نجد أن الخل من المكونات الطبيعية التي عن طريقها يتم عمل الكيكة بوضع هش ومنفوخة أكثر.

ملعقة بيكنج بودر: يعد إضافة البيكنج بودر من الأمور المهمة للكيكة حيث يجعل الكيك هش.

طريقة عمل الكيكة

نجد عندما نقوم بعمل الكيكة نحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

المكونات:

دقيق.

خل.

بيكنج بودر.

بيض.

لبن.

فانيليا.

سكر.

لبن.

زيت

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به البيض والفانيليا ونقوم بخفقهم جيدا.

نضع كوب الحليب والسكر عليهم مع استمرار الخفق.

ثم بعد ذلك نضع ربع كوب زيت وخل مع التقليب المستمر.

نضع جميع المكونات ونخفقها جيدا حتى تتجانس.

نحضر صينية وندهنها ونضع الخليط بها.

يتم إدخال الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

يجب أن تكون الفرن سخنة عند إدخال الكيكة.

نتركها حتى تنضج ثم نخرجها ونتركها تبرد تماما ثم نقوم بتقطيعها ونقدمها بالهناء والشفاء.

نتركها حتى تنضج ثم نخرجها ونتركها تبرد تماما ثم نقوم بتقطيعها ونقدمها بالهناء والشفاء. يمكن أن تزين الكيكة بالقشطة وجوز الهند والمكسرات.

يتم تناولها في الفطار مع الشاي أو بالليل موجبة عشاء.

تتميز تلك الكيكة بأنها خفيفة وسهلة يمكن للجميع عملها بكل سهولة في المنزل.

يكمن جعل الكيك هشة واسفنجية وعالية باستخدام أضافة مكون عبقري هام جدا الكيك وهذا المكون هو ملعقة من البكينج بودر أو ملعقة من زيت الخميرة حيث إضافة الملعقة السحرية يعمل على جعل الكيك هش وعالي جدا بدون أي تكاليف أو مجهود استخدمي هذه الطريقة لكي تحصلي على كيك ناضج وقولي وداعاً لفشل الكيك في المنزل بعد اليوم كما يجب أن تقومي بأختبار الخميرة جيدا حتي تحصلي على كيك ناجح وطري