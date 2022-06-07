نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم علاجات دوالي الساقين والحد من انتشارها والتخلص من الألم المصاحب لها في المقال التالي

عمر شويل - جدة علاج الدوالي والتقليل من حدة انتشارها أصبح الآن في الإمكان، وذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات والنصائح التي سنعرضها في هذا المقال، حيث يتعرض الكثير من الأشخاص لظروف وظيفية أو حياتية وعوامل تزيد من ألم وانتشار دوالي الساقين، مما يتسبب في الكثير من المضاعفات، مثل الجلطات وأمراض يجب عليك تجنبها. أسباب حدوث دوالي الذراعين والساقين تصاب بها الأم الحامل أثناء فترة الحمل نتيجة لتضخم البطن والأوعية الدموية والضغط على الساقين وزيادة حجمهم. زيادة الوزن والسمنة يتسبب في الضغط على الوردة مما يؤدي إلى حدوث الدوالي. تزداد فرصة الإصابة بالدوالي مع التقدم في العمر. تكون النساء أكثر عرضة لحدوث دوالي الساقين نتيجة للتغيرات الهرمونية أعراض آلم الدوالي تحدث نتيجة انتفاخ الأوردة خصوصا أوردة الذراعين والساقين مما يؤدي إلى آلام.

انتفاخ القدم والكاحل والشعور بألم حارق أحيانا.

صعوبة الجلوس لمدة طويلة أو السفر للمسافات الطويلة.

حدوث تشنجات في الساق خصوصا أثناء الليل.

ثقل أو تعب في القدم المصابة و أحيانا تخدير وبروده دائمة في القدم نتيجة للخل في الدورة الدموية. كيفية التخلص من ألم الدوالي والحد من انتشارها يجب زيارة الطبيب عن الشعور بالألم الشديد وانتشارها بشكل سريع واليكم اهم النصائح والعلاجات للحد من ألم دوالي الساقين ممارسة تمارين الإطالة عند الاستلقاء للمساعدة على تدفق الدم واسترخاء الأوردة. ارتداء الجوارب الضاغطة وهذا اكثر ما ينصح به الأطباء لمنع تدفق ارتداد الدم وتجمعه في الأوردة ومنع تكون الجلطات الدموية، ولكن يجب ارتداؤها ما لا يقل عن ٦ أشهر للحصول علي نتيجة زادت فاعلية. المعالجة بالتصلب ( sclerotherapy) من أحدث العلاجات وهي عبارة عن الحقن بمادة رغوية حيث تقوم هذه المادة بسد الوريد المصاب واختفاؤه مع الأيام. التدخل الجراحي عند اللزوم في بعض الحالات وهي عبارة عن ربط الأوردة المصابة أو استئصالها. ممارسة الرياضة بأنواعها وبالأخص المشي والحفاظ على الوزن المثالي يقلل جدا من انتشار الدوالي. رفع القدمين قدر الإمكان فوق مستوي القلب. تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك مثل البروكلي و البرتقال والموز والفراولة و الجزر والمكسرات.

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