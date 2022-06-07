نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة معجزة ضعيها لفراغات شعرك تملء فراغات الشعر وتخلص من الصلع وتمنع التساقط وتجعلة ناعم وطويل كالحرير من اول استعمال والنتيجة مبهرة سبحان الله في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة معجزة ضعيها لفراغات شعرك تملء فراغات الشعر ، أصبحت الوصفات الطبيعية أفضل ما يتم استخدامه لعلاج العديد من مشاكل الشعر وأهمها ملء الفراغات والتخلص من مشكلة الصلع الذي تواجهها كثير من السيدات، مما جعلنا أن نقوم بطرح هذا الموضوع ونقدم لكم أفضل الوصفات التي تحتوي على عناصر طبيعية تفيد فروة الرأس والشعر كثيراً، فهي تعمل على نمو الشعر والحد من تساقطه والتقصف والهيشان، كما أنها ستساعدك تستعيدين جمال شعرك وجعله أكثر صحي.

خلطة معجزة ضعيها لفراغات شعرك تملء فراغات الشعر

هناك كثير من الطرق والوصفات التي يستخدم استخدامها لفرد وتنعيم الشعر وأيضاً لعلاج مشكلات عديدة من الصلع وعدم نمو الشعر بشكل طبيعي، واليوم قد اهتمينا بهذا الأمر وسنقدم لك سيدتي أفضل الوصفات الطبيعية ومنها الآتي:

زيت بذور اليقطين

زيت اليقطين من الزيوت التي تعمل على تحفيز نمو الشعر لأنه يحتوي على كثير من الفوائد الصحية للشعر وينصح باستعمال الزيت لعلاج فراغات الشعر بهذه الطريقة:

يتم أخذ الليل من زيت بذور اليقطين ويدلك بهم فروة الرأس والأماكن الموجود بها الفراغات.

يترك قليل من الوقت ثم يتم غسيل الشعر بالماء.

يجب أن يتم تكرار الاستخدام أكثر من مرة على مدار الأسبوع حتى تحصلين على نتائج جيدة.

كما يمكن أن يتم استخدام جل زيت بذور اليقطين على الشعر من الجذور حتى يجعله بصحة جيدة.

عصير البصل

يمتلك دور كبير وفعال ولكن البعض ينفر ويبتعد عن استخدامه لأنه يترك رائحة نفاذة غير مرغوب بها، ولكن يمكنك من خلال استخدام عصير البصل على الشعر أن تحصلي على نتائج جيدة بعد أن يتم استخدامه كما يلي:

يتم الحصول على عصير البصل ثم يطبق على فروة الرأس مع التدليك برفق لمدة 10 دقائق.

يترك على الشعر لمدة 30 دقيقة ومن ثم يتم غسله بالماء الفاتر والشامبو.

واحرصي على التكرار أكثر من مرة في الأسبوع حتى تستطيعين الحصول على نتائج ممتازة.

زيت الخروع

يعمل على تحسين الدورة الدموية بفروة الرأس مما يعمل على تقوية جذور الشعر وتحفيزه ونموه بشكل صحي، لأنه يحتوي على الأحماض الدهنية مثل أوميجا 6، ويمكن استخدامه عن طريق تلك الخطوات: