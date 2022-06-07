نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون سميد اصنعي معمول التمر السريع بخطوات سهلة وخلال دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة معمول التمر السريع ، من الحلويات المشهورة جداً في العديد من البلدان العبية مرتبط تحضيره بالأعياد فهو هش ولذيذ، ولكن يعد من أنواع الحلويات المناسبة لجميع الأوقات فيمكن تحضيره للضيوف مع المشروبات الساخنة من أشهرها القهوة، ويعد رائع جداً في وجبة الإفطار ومناسب أيضاً للأطفال لاحتوائه على حشوة التمر المغذية والمفيدة والتي تمد الجسم بالطاقة والحيوية، ويعد من أشهر الحلويات التي تقدم في السعودية يشتهر تقديمه بالسميد ولكن يمكن إعداده وتحضيره باستخدام الدقيق الأبيض العادي، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل معمول التمر السريع بخطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة.

مكونات عمل معمول التمر السريع

يتكون المعمول من مكونات سهلة جداً وبسيطة وهي كما يلي:ـ

2 كوب وربع من الدقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الهيل.

رشة من الملح.

نصف كوب من السكر البودر.

نصف كوب من الزبدة.

ربع كوب من السمنة.

حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

للحشو

معجون تمر.

طريقة التحضير

يتم تحضر معمول التمر السريع الهش بخطوات سهلة جداً هي كما يلي:ـ

في العجان الكهربائي نضيف الزبدة والسمنة ثم نضيف السكر البودر الناعم، ثم نخفق المكونات على سرعة متوسطة حتي يصبح الخليط هش وفاتح اللون. ثم نضيف البيضة وقطرات من الفانيليا ثم نخفق حتي يختفي البيض تماماً. يضاف الدقيق ثم نضيف الهيل وملعقة صغيرة من البيكنج بودر ورشة صغيرة من الملح ثم نقلب المكونات. نستمر في تقليب المكونات حتي تتشكل لدينا عجينة هش وطرية.

طريقة تشكيل العجينة