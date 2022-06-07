نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب زبدة اصنعي بسكوت العجوة اللذيذ بقوام دائب وطعم روعة أحلى من المحلات الحلواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر بسكوت العجوة من المخبوزات الناعمة سريعة التحضير وكثير من الأمهات يفضلون صنعها في البيت بدل من شرائه من الخارج بأسعار غالية الثمن، وهو من المخبوزات التي تباع في الخارج بأسعار غالية الثمن وتجد عليها أقبال كبير من الناس، كما يتميز البسكويت بطعمه اللذيذ وقوام الناعم الهش الذي يجعل الكثير من الناس يفضلون تناوله، كما يوجد أنواع كثيرة من البسكويت يمكن صنعها في البيت، مثل بسكوت الزبدة، وبسكوت القهوة، وبسكوت النشادر، وبسكوت اليانسون، وبسكوت جوز الهند، وبسكوت العشر دقائق وهو سهل التحضير، وكلها أنواع جميلة يقبل على تناولها الصغار والكبار، ومكوناتها بسطة لا يخلو مطبخ منها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت العجوة اللذيذ بقوام دائب وطعم حكاية أحلى من المخابز.

مكونات عمل بسكوت العجوة اللذيذ

يتكون البسكوت من بعض المكونات البسيطة التي تزيد من حلاوة طعمه سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كوب من الزبدة. كوب من السكر البودرة. ملعقة من العسل الأسود. 2 بيضة. ملعقة من الفانيلا. ملعقة من البيكنج بودر. رشة ملح. ثلاث أكواب من الدقيق. طبق من العجوة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت العجوة بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ثم نضع الزبدة، والسكر، والعسل، والبيض، والفانيلا ونخفقهم جيداً حتى يصبح الخليط كريمي.

ثم نقوم بتفريغ الخليط في طبق كبير، ونقوم بإضافة الدقيق والبيكج بودر، ورشة الملح ونعجن جيداً حتى نحصل عجينة متماسكة وناعمة القوام.

نقوم بوضع العجينة في الثلاجة حتى تتماسك جيداً، بعد ذلك نقوم بإخراج العجينة من الثلاجة ونفردها بواسطة النشابة على شكل مستطيل.

ثم نقوم فرد العجوة على العجينة ونغلقها جيداً من الأطراف، ثم نقوم بتقطيعها على شكل أصابع متوسطة الحجم، أو على حسب الأشكال التي ترغبين فيها.

ثم نقوم برص أصابع البسكوت في صينية كبيرة مدهونة بقليل من الزبدة، نشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونتركها حتى تسخن جيداً.

ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى يصبح لون البسكويت ذهبي اللون، نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونتركها تبرد ثم نقدمه بالهناء والشفاء.

طريقة عمل العجوة في المنزل

يتم تحضير عجوة البلح بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-