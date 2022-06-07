نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز موجود في قشور الموز أغلي من الذهب اوعي ترميه بعد اليوم لن تتخيلي فوائدة واستخداماته الرهيبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعشق الكثير منا الموز فهو من الفواكه اللذيذة والجيدة جدا إلى جانب أنه يحتوي على كثير من المعادن مثل الحديد والبوتاسيوم والصوديوم يتم تناول الموز بأكثر من طريقة فمنهم من يتناوله عادي ومنه من يتناول كعصير مع الحليب ومنهم من يصنع منه حلوى الموز المقلية ونجد أن فوائد الموز لم تقتصر علي الموزة الداخلية فقط بل على القشرة أيضا حيث يوجد لها الكثير من الفوائد التي لا حصر لها حيث تحتوي على الحديد والبوتاسيوم أيضا وهي مفيدة جدا لصحة البشرة والشعر وسوف نوضح استخدامها للشعر والبشرة من خلال هذا المقال.

كنز في بيتك داخل قشور الموز

عندما نستخدم قشر الموز للشعر فهو يساعد على منح الشعر التغذية اللازمة ويعمل على تقوية الشعر ومنحه الحرير والانسيابية فيمكن أن يكون مصدر قوي لبروتين الشعر وسوف نوضح طريقة تحضير تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

قشر موز.

لبن.

عسل.

زيت زيتون.

زيت جوز هند.

طريقة تحضير وصفة قشر الموز

نحضر قشر الموز ونقوم بوضعه في الشمس حتى يجف تماما.

تماما. نقوم بطحنه جيدا ونحضر وعاء نضع به مطحون الموز.

ونضع عليها الحليب حتى نحصل على قوام كريمي نضع العسل وزيت الزيتون وجوز ونقوم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.

يتم تقسيم الشعر إلى أجزاء ونضع في كل جزء من الشعر من هذا الخليط.

يلف الشعر ويوضع بونيه عليه ونتركه عدة ساعات ثم نقوم بغسله بالماء والشامبو.

يتم تكرار الوصفة مرتين أسبوعيا.

وصفة قشرة الموز للبشرة

عندما نستخدم قشر الموز للبشرة سوف نلاحظ بأنه يمد البشرة بالبوتاسيوم والصوديوم والحديد فهو مغذي جدا للبشرة عندما نستخدم قشور الموز للبشرة نجدها تتكون من مكونات سهلة وبسيطة وسوف نوضح طريقة عمل الوصفة من خلال النقاط التالية..

نحضر قشر الموز ونقوم بطحنة جيدا.

نخلط قشر الموز مع النشا ونقلبهم حتى تتجانس المكونات.

نضع ماء الورد بالتدريج على المكونات ونقلبهم حتى نحصل على قوام كريمي.

نضع زيت الزيتون عليهم ونقلبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

يوضع الخليط على البشرة لمدة ٢٠ دقيقة ثم نقوم بغسله بالماء. أو

يمكن عمل كريم الحليب والنشا لتفتيح البشرة بسرعة الصاروخ والقضاء على التجاعيد في وقت قصير قومي باستخدام ملعقة من النشا مع ملعقة من الحليب مع ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من ماء الورد ثم قومي بمزج المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط على بشرتك سوف تلاحظين الفرق بين أيام في بياض ونعومة بشرتك من أول إستعمال