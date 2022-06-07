نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة لبان الدكر لشد تجاعيد البشرة والترهلات الجلدية لبشرة نضرة وصحية ومشدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة لبان الدكر لشد التجاعيد، تعد مشكلة التجاعيد من أكثر المشاكل التي تواجهها المرأة، لما له من مظهر غير لائق في الوجه يجعل البشرة أكبر سناً، وهناك بعض السيدات يلجؤون إلى شد الوجه عن طريق البوتكس ولكن هذه الطرق سوف تؤثر على البشرة في المدى البعيد، لذلك سوف نقدم لكى سيدتي خلطة طبيعية آمنه تماماً على البشرة تعمل على شد الوجه والرقبة دون أي آثار جانبية بها.

طريقه تحضير وصفه لشد التجاعيد بلبان الدكر

يعد لبان الدكر من أكثر الوصفات الجيدة في شد التجاعيد المبكرة ومنح البشرة الإشراق و التفتيح الطبيعي، كما أنه يعمل على توحيد لون البشرة وعلاج التصبغات الموجودة على الوجه نتيجة التعرض لأشعة الشمس المباشرة، ويعد لبان الدكر من أكثر الوصفات التي تعالج البقع البنية والكلف والنمش، فهو يقوم بإزالة أي بقع توجد على البشرة ويعمل على توحيد لونها، ويعتبر لبان الدكر من الوصفات الطبيعية الآمنة تماماً على البشرة.

إعداد وصفة طبيعية لشد التجاعيد بلبان الدكر

المكونات

ربع كوب من لبان الدكر.

ماء مغلي.

تحضير وصفة لشد التجاعيد بلبان الدكر

نقوم بوضع لبان الدكر داخل كوب ماء ساخن و نقوم بنقعه ليلة كاملة.

نصفي منقوع لبان الدكر ونضعه في زجاجة نظيفة ومعقمة.

بواسطة قطعة من القطن نقوم بمسح جميع مناطق الوجه والرقبة قبل النوم ونتركه طوال الليل ويغسل الوجه في صباح اليوم التالي.

تكرر هذه الوصفة يومياً حتى الوصول على أفضل النتائج.

هذه الوصفة من الوصفات السهلة في التحضير والذي تعمل على شد الترهلات الجلد ومنح البشرة بالنضارة والنعومة، حيث تمتاز هذه الوصفة باحتوائها على لبان الدكر الممتاز في علاج التجاعيد وشد الوجه وجعله أكثر شباباً، ويعد لبان الدكر بديل البوتكس، حيث أنه يمد الجلد بالحيوية ويعيد للبشرة التوازن الطبيعي التي تحتاجه ويجب وضع منقوع لبان الدكر في الثلاجة لمدة أسبوع فقط وعليكى إعادة صنعه من جديد، حيث أنه يفسد عند عدم احتفاظه في الثلاجة، ويجب عليكى أيضاً أن تضعيه في زجاجة بخاخ نظيفة ومعقمة حتى لا تنقل لوجهك أي مكروب أو عدوة، كونى حريصة سيدتي دائما على نظافة الأشياء الشخصية للحصول على بشرة صحية ونظيفة.