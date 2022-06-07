نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوجه مشرق.. مكون واحد لتبييض الوجه 4 درجات من أول استخدام بدون وصفات صعبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكون واحد لتبييض الوجه، حيث أن حلم جميع الفتيات الحصول على بشرة بيضاء نقية، وخالية من أي عيوب، وهذا ما سندرجه اليوم في مقالنا، حيث أننا نتعرض يوميًا للكثير من العوامل الخارجية التي تجعل بشرتنا باهتة، ومليئة بالعيوب، وتجعل لونها أغمق على سبيل المثال، التعرض إل أشعة الشمس، ولكن من اليوم الأمر سيختلف تمامًا.

مكون واحد لتبييض الوجه

هذا المكون هو الشمندر حيث إنه من المكونات الرائعة التي عندما نضعها على بشرتنا تخلصنا من أي تصبغات، وتجعل بشرتنا بيضاء، ولامعة حيث إنه يحتوي على الحديد.

بالإضافة إلى الفيتامينات التي تعمل على التحسين من البشرة، وبالتالي تستعيد نضارتها، وبالنسبة لطريقة استخدامه، فهي سهلة وبسيطة.

فكل ما في الأمر سنأتي بحبة منه، ونضعها في قدر به ماء على النار، ومن ثم نقوم بهرسها جيدًا، وذلك بوضعها في الخلاط الكهربائي، ونقوم بعد ذلك بوضعه على بشرتنا.

ونتركه حوالي 15 دقيقة، وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه باستخدام الماء، ويفضل أن يكون فاتر، ومن أول استعمال ستلاحظين التغير الذي سيحدث في بشرتك.

الليمون لتبييض الوجه

معروف أن الليمون له فوائد كثيرة مثل القضاء على البكتيريا، وكذلك يقوم بالقضاء على البقع الداكنة، ويفتح من لون البشرة.

المكونات

بضع قطرات من الليمون.

ملعقة من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير

نقوم بوضع النشا في وعاء صغير، ونضيف إليه كلًا من الليمون بالإضافة إلى ماء الورد، ونقوم بخلطهم قليلًا.

وقبل استخدام تلك الخلطة يجب علينا أن نغسل وجهنا جيدًا باستخدام الغسول، ويفضل استخدام الماء الدافئ لكي نفتح مسام الوجه، لكي نستفيد أكثر من فوائد هذا الماسك.

وبعد ذلك نفرد طبقة رقيقة من الخليط على البشرة، وإذا كنتي من أصحاب البشرة الحساسة فلا تغامري،

وتجربي تلك الخلطة حيث أن الليمون يجب عدم استخدامه على البشرة الحساسة.

وبعد انتظارنا لمدة تقارب ال 20 دقيقة نقوم بوضع القليل من الماء على الماسك، ونقوم بفركه عن

طريق بعض الحركات الدائرية اللطيفة، ونقوم بشطف الوجه باستخدام الماء البارد لكي نغلق المسام.

إذا وجدنا أن مكون واحد لتبييض الوجه قادر على إنهاء كافة مشاكل البشرة بشكل نهائي، وبشكل سهل، وبسيط، ويمكن كذلك أن نضيف إليه بعض المكونات المساعدة، والتي ستعطينا نتيجة أفضل.