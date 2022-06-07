نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للاسمرار والبقع.. طريقة تفتيح البشرة طبيعيا بمكونات سهلة ونتائج ستذهلك في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تفتيح البشرة طبيعيا حيث يتم التعرض للكثير من عوامل الجو التي تؤثر على لون البشرة ونضارتها بالإضافة إلى التوتر والتعب والعناء اليومي، لذلك العديد يبحث عن مواد طبيعية وخلطات منزلية توضع على البشرة حتى يتم الحفاظ عليها وحمايتها من الجو والأتربة التي تتعرض لها وتسبب الشحوب والاسمرار، لذلك نوضح لكم مجموعة من الوصفات الطبيعية التي يتم استخدامها داخل المنزل بصورة طبيعية بدون أي مواد كيماوية.

طريقة تفتيح البشرة طبيعيا

يوجد المزيد من الوصفات المنزلية الطيب تعمل على تفتيح البشرة وهي كالآتي:

البرتقال حيث يوجد البرتقال في كل الوصفات التي تهتم بعلاج مشاكل البشرة لأنه يعالج مشاكل البشرة لأنه يشتمل على عناصر طبيعية لتفتيح البشرة ويوجد به نسبة كبيرة من فيتامين ج ونحتاج إلى المكونات التالية لإعداده:

ملعقة كبيرة من عصير البرتقال.

ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

إناء للخلط.

طريقة التحضير

يتم مزج المكونات جيدا في إناء واسع وتوضع على الوجه قبل النوم ويترك لمدة 30 دقيقة ثم ينظف الوجه بالماء الفاتر ويتم إعادة هذه الوصفة يوميا.

تبييض الوجه بسرعة

هناك مجموعة من الوجبات المنزلية التي يمكن إعدادها داخل المنزل وتحقق نتائج فعالة في تفتيح البشرة وهي من أهمها كالآتي

زبدة الشيا حيث تشتمل على مجموعة من العناصر الطبيعية المفيدة للبشرة مثل الفيتامينات والأحماض الدهنية التي تساعد على تفتيح البشرة ولمعانها ونضارتها.

ونحتاج إلى كمية قليلة من زبدة الشيا وتوضع على الوجه وتترك حتى تجف تماما ثم ينظف الوجه بالماء الدافئ ويتم إعادة هذه الوصفة يوميا.

تبييض الوجه بسرعة فائقة للنساء

وصفة الأرز المطحون والحليب حيث أجريت العديد من الأبحاث حول فعالية الأرز في تفتيح البشرة والحماية من أشعة الشمس الحارة ويتميز بأنه قادر على حماية البشرة من آثار تقدم العمر بالإضافة إلى الحليب الذي يعمل على تفتيح البشرة ونحتاج إلى المكونات التالية لإعداد الوصفة:

نصف كوب من الأرز.

4 ملاعق من الحليب.

طريقة التحضير

يتم طحن الأرز جيدا حتى نحصل على مسحوق ناعم ثم نضع عليه اللبن حتى نحصل على قوام سميك ويوضع على البشرة لمدة 30 دقيقة ثم ينظف الوجه بالماء الدافئ ويتم إعادة هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيا.

طريقة تفتيح البشرة طبيعيا حيث يعاني العديد من عوامل الاسمرار والبقع الداكنة والبقع الداكنة حول العين لذلك عرضنا لكم مجموعة من الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة وترطبيها داخل المنزل.