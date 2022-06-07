طريقة عمل كرات الدجاج بالشيتوس فى الفرن بطعم روعة

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عمر شويل - جدة تعتبر كرات الدجاج بالشيتوس من الوجبات الشهية، والتى تتميز بطعمها الجميل حيث أنها تتكون من عجينة يتم حشوها بقطع من دجاج بوب كورن والجبنة، كما يتم تغليفها بالبيض وشيتوس بعد طحنه ويتم تسويتها فى الفرن، وتعد من الأكلات التى لها قيمة غذائية عالية وتصلح لوجبة الغداء أو العشاء حيث انها تعد وجبة متكاملة العناصر الغذائية، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني الإخباري على مكونات وطريقة تحضير كرات الدجاج بالشيتوس فى الفرن بالتفصيل.

مكونات كرات الدجاج بالشيتوس

تحتوي كرات الدجاج بالشيتوس على بعض المكونات المفيدة والمغذية فهيا بنا نتعرف عليها فيمايلي:

العجينة

٣١/٢ كوب من الدقيق.

٤ ملعقة كبيرة من اللبن السائل.

١/٤ كوب من الزيت.

٣ ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

١/٤ كوب من الماء الدافئ.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

للحشو

قطع من الدجاج البوب كورن.

كوب من الجبنة المودزريلا أو الشيدر.

للتغليف

حبة من البيض.

ملعقة كبيرة من اللبن.

رشة من الفلفل الأسود.

شيتوس مطحون.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل كرات الدجاج بالشيتوس فى الفرن سهلة وبسيطة ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:

نقوم بخلط الخميرة مع السكر وربع كوب الماء الدافئ ونتركه جانباً. بعد ذلك نحضر وعاء كبير ونضع به الدقيق المنخول ونضيف عليه اللبن البودرة ورشة الملح. ثم نضيف عليه اللبن السائل والزيت ونقلبهم مع بعض ونضيف عليهم خليط الخميرة ونعجن حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة وناعمة الملمس. بعد ذلك نلمها ونغطيها بكيس من البلاستيك ونتركها حتى تختمر لمدة ساعة على الأقل. ثم نفردها ونقطعها بقطاعة مدورة ونأخذ الدائرة ونحشيها بقطعة من الدجاج وعليها الجبنة ونغلقها كويس. بعد ذلك نضعها فى خليط البيض واللبن ورشة الفلفل. نخرجها ونضعها فى طبق به الشيتوس المطحون حتى نغلفها من جميع الجوانب. نحضر صينية مناسبة ونرص بها الكرات داخل الصينية حتى ننتهى من الكمية كلها. ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ١٥ دقيقة حتى تنضج. نخرجها من الفرن و تقدم بجانب صوص زبادى أو مستردة وبالف هنا وشفا.

فوائد الدجاج

هناك العديد من الفوائد الصحية للفراخ سنذكر بعضها فيمايلي: