نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرير وناعم.. فرد الشعر بالنشا والزبادي وودعي الهيشان والتقصف والشعر المجعد ستندمي أنكِ لم تجربيها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتاج الكثير من الأمهات إلى عمل تسريحات مختلفة لبناتهم إلى أن الشعر المجعد يكون غير ملائم لهذه التسريحات، لذلك يبحثون بكثرة عن طريقة لفرد الشعر بسهولة بمواد طبيعية ويعد فرد الشعر بالنشا والزبادي هو أفضل فرد شعر طبيعي حيث يعمل على تغذية بصيلة الشعر ويقويها، كما أن هذا النوع من الفرد غير مكلف إطلاقًا.

فرد الشعر بالنشا والزبادي

استخدمي أقوى نوع فرد لشعرك باستخدام النشا مع الزبادي بأسهل طريقة وأفضل المكونات، وذلك من خلال الطرق التي سوف نعرضها عليكم فيما يلي:

المكونات

ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة.

كوبان كبيران من الزبادي البلدي.

ملعقتين مملوءتين من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

ضعي نشا الذرة في علبة محكمة الغلق.

أضيفي إليه زيت الزيتون.

قلبي زيت الزيتون مع النشا جيدًا.

أضيفي إليهم الزبادي وقلبي جيدًا إلى أن يصبح لديك كريم.

الآن افردي شعرك ومشطيه جيدًا، ثم قومي بتقسيمه إلى عدة أجزاء متساوية.

نأخذ قطعة من كريم الفرد الذي قمنا بتحضيره من قبل، ثم نقوم بفرده على كل جزء من الشعر المقسم.

نتركه على الشعر المغطى لمدة لا تقل عن الساعة والنصف.

نغسل الشعر جيدًا بالماء ونوع من الشامبو الصحي.

نكرر هذه الخلطة ثلاثة مرات من كل أسبوع.

فوائد النشا والزبادي للشعر

يعد الزبادي والنشا من أكثر المواد التي تساعد في فرد الشعر، كما أنهم لهم العديد من الفوائد نعرضها عليكم فيما يلي:

بإمكانه تقوية بصيلة الشعر، ومنع تساقطها من خلال الأحماض الأمينية المتواجدة في النشا.

يجعل الشعر قويًا حيث يوجد به نسبة عالية من البروتين.

عند استمرار استخدام الخلطة يساعد الشعر على جعله أكثر نعومة مما يؤدي إلى عدم تشابكه.

يقلل الهيشان الموجود في الشعر.

يقلل الهيشان الموجود في الشعر. يجعل الشعر أكثر رطوبة ويساعد في جعل الشعر أكثر سمكًا.

في نهاية المقال المتحدث عن فرد الشعر بالنشا والزبادي، فقد قدمنا لكم الطريقة التي تساعد على فرد الشعر وتجعله رطبًا من خلال المكونات المتوفرة به، والتي من أهمها زيت الزيتون، فعليك المواظبة على استخدام هذا الفرد للحصول على نتائج جيدة.