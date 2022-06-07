نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات اقتصادية اعملي بطاطس مهروسة بالجبنة لوجبة صحية لكي ولعائلتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد البطاطس المهروسة بالجبنة من الوجبات الاقتصادية الشهية التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين، ونظرا لارتفاع الأسعار سوف نقدم وجبة سريعة وصحية في البيت بمكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البطاطس والجبنة والزبدة ويعرف عن البطاطس بفوائده الكثيرة للأطفال حيث أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع السيدات تحضير وجبات صحية ومختلفة لعائلتهم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل بطاطس مهروسة بالجبنة بأقل تكلفة في البيت.

مقادير عمل بطاطس مهروسة بالجبنة

تحتوي البطاطس المهروسة بالجبنة على عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

كوب من الجبنة الشيدر.

رشة من الفلفل الأبيض.

٦ حبات من البطاطس.

رشة من الفلفل الأسود.

٤ ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة.

رشة من الملح.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير وجبة اقتصادية بمكونات بسيطة وغير مكلفة بطريقة بسيطة يجب إتباع بعض الخطوات هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر إناء عميق ونقوم بسلق البطاطس بماء مغلي ثم نخرجها ونتركها جانبا حتى تبرد. بعد ذلك نقوم بهرس البطاطس بشكل جيد حتى تصبح ناعمة جداً. ثم نقوم بإضافة الزبدة على البطاطس مع التقليب حتى تمتزج المكونات بشكل جيد. بعد ذلك نضيف رشة من الملح مع الفلفل الأسود ورشة من الفلفل الأبيض ونقلب حتى تتجانس المكونات. نضع البطاطس في صينية ونرش عليها الجبن ايضاً يمكن إضافة الجبنة الموتزاريلا على الوجه. بعد ذلك ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة لا تقل عن عشر دقائق حتى تذوب الجبن ويحمر وجهها. وهنا نكون قدمنا أحلى صينية بطاطس إقتصادية بالجبنة لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.

نصائح مفيدة لحفظ البطاطس

هناك عدة نصائح يجب مراعاتها عند حفظ البطاطس لأن له شروط معينة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-