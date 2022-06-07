نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم النشا والخل السحري في إزالة التجاعيد وشد وتفتيح البشرة في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم النشا والخل من أقوى الكريمات الطبيعية المفيدة لصحة البشرة حيث يعمل على إزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة نهائيًا، كما يعمل على تفتيح البشرة في أسرع وقت، ويحارب الشيخوخة المبكرة وعلامات تقدم العمر التي تصيب البشرة في مرحلة الشباب، ويقضي على البثور والحبوب التي تتراكم داخل المسام فتشوه مظهر الوجه، ويتميز بقدرته الفعالة على اختراق المسام الواسعة فيعمل على إغلاقها بشكل رائع، ويحتوي هذا الكريم الرائع على العديد من المعادن والفيتامينات التي تعمل على تغذية البشرة، كما تساعد البشرة على إنتاج مادة الكولاجين التي تجعل البشرة نضرة وحيوية وشباب طول العمر، وهذا الكريم لا يحتوي على أي مركبات كيميائية تضر بالبشرة عند استخدامه لفترات طويلة، وينصح الكثيرين من المتخصصين في التجميل باستخدامه، حيث يعمل على حل الكثير من مشاكل البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والخل السحري في تبييض البشرة والقضاء على التجاعيد نهائيًا بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم النشا والخل السحري

يحتوي الكريم على فوائد عديدة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

فنجان صغير من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

نصف كوب من الماء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والخل السحري في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل وهى كالتالي:-

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات السابقة، ثم نقلبهم جيدًا مع بعض. نقوم بوضع الوعاء على حمام من البخار، ثم نقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على البخار ونتركه جانبًا حتى يبرد تمامًا. نحضر علبة كريم فارغة، ثم نضع بها الخليط ونضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة. نقوم باستخدام الكريم كل يوم على البشرة قبل النوم، ثم نتركه لمدة عشرون دقيقة كاملة. نغسل الوجه بالماء البارد وسوف نلاحظ نعومة ونضارة وحيوية البشرة من أول استعمال.

فوائد كريم النشا والخل للبشرة

سوف نتعرف على فوائد الكريم المذهلة وهى كما يلي:-