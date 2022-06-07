نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون واحد لازالة الرؤوس السوداء والجلد الميت وخلي بشرتك تتنفس في المقال التالي

عمر شويل - جدة سنطلعكم اليوم على مكون واحد لازالة الرؤوس السوداء بشكل سهل، وسوف تحصلون جرائه على نتيجة رائعة، ومجربة، وذلك للحصول على وجه مشرق، ولا يحتوي على أية بثور تشوه من منظره، وتعمل على إخفاء جمالك، وللتعرف على هذا المكون قوموا بقراءة بقية المقال.

مكون واحد لإزالة الرؤوس السوداء

إن المكون الرئيسي في وصفتنا اليوم هو البياض الخاص بالبيض، فهو يعمل على القضاء نهائيًا على أي رؤوس سوداء، وبشكل عام بياض البيض منظف جيد للبشرة، فهو يغذيها، ويتركها نضرة، ومشرقة، والجميل أنه مناسب لكافة أنواع البشرة، وطريقة استخدامه كالتالي:

المكونات

بياض بيضة واحدة.

منديل ورقي.

طريقة التحضير

نقوم بخفق بياض البيض من خلال المضرب اليدوي، أو الكهربائي، وبعد أن نتأكد من أننا حصلنا على

قوام سميك من هذا البياض، نقوم بوضع مقدار اللبن البودرة عليه في حال البشرة الحساسة، ومن ثم نخلطهم جيدًا سويًا.

ونقوم بفرد طبقة منه على المنطقة التي بها الرؤوس السوداء، وعلى الأغلب ستكون الجبهة، أو الأنف فهما أكثر الأماكن التي يتواجد بها رؤوس سوداء.

وبعد ذلك نقوم بوضع المنديل الورقي على الماسك، ومن ثم نضيف طبقة أخرى على المنديل، ونترك هذا الخليط على الوجه مدة 20 دقيقة.

أو حتى يجف تمامًا، وبعد الانتهاء من هذا الوقت نقوم بشد المنديل، وستخرج معه جميع الرؤوس السوداء، وستتمتعين ببشرة متألقة.

ماسك منزلي لإزالة الرؤوس السوداء

المكونات

ملعقة من الفازلين.

كوب من الماء الدافئ.

فوطة نظيفة.

ملقاط.

الطريقة

ندهن الوجه بشكل كامل من خلال الفازلين، ويجب أن تتأكدي من أنه فازلين طبيعي حتى لا تضري بشرتك، ونقوم بتعريض الوجه للبخار على الأقل 10 دقائق لكي نقوم بفتح المسام، ونستطيع العمل بشكل أفضل.

بعد ذلك نستخدم الفوطة بعد أن نقوم بغمسها في الماء الدافئ على الوجه فوق طبقة الفازلين التي وضعناها مسبقًا، وبعد ذلك نضعها على منطقة الرؤوس السوداء.

وبعدها نضغط بشكل قوي على تلك الرؤوس لتخرج، ومن ثم نقوم بإخراجها عن طريق الملقاط.

إذا لقد ذكرنا لكم مكون واحد لإزالة الرؤوس السوداء بشكل فعال، فبتكراره مرة في الأسبوع سوف تنسون تمامًا مشكلة الرؤوس إلى الأبد، ولن تتراكم مرة أخرى، فالاهتمام بالبشرة عامل ضروري لتجنب مشاكل البشرة بشكل عام.