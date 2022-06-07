رجعيه جديد.. طريقة تلميع الخشب القديم المطفي من تراكمات السنين ونوري شقتك لعفش كالعروس

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عمر شويل - جدة يعتبر الخشب من أساسيات جميع البيوت فهو يوجد في أثاث المنزل وأيضًا الأبواب والنوافذ، لذلك يجب المحافظة عليه بإستخدام طريقة تلميع الخشب القديم لأنه مع مرور الوقت قد يتعرض إلى التأكل والتلف وفقدان لمعانه، لذلك يجب علينا الاعتناء بيه جيدًا، وسوف نقوم من خلال المقال بشرح بعض طرق التلميع.

طريقة تلميع الخشب القديم

تحتاج ربة المنزل طريقة بسيطة تحافظ بها على أثاث منزلها، حتى يصبح أكثر لمعانًا، والآن سوف نقوم بتوضيح عدة أفكار يمكنك تجريبها.

تلميع الخشب المطفي

تعتبر هذه الوصفة من أهم الوصفات التي تعمل على إزالة أي شقوق أو تجريح في الخشب.

المكونات

كوب من زيت الزيتون.

١/٢ كوب من عصير الليمون.

بخاخة من البلاستيك.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار وعاء متوسط.

يتم إضافة مقدار زيت الزيتون به.

نقوم بوضع عصير الليمون عليه.

يقلب هذا الخليط جيدًا حتى يتم التجانس مع بعضهما.

يتم إضافة هذا الخليط في البخاخة.

يتم رش قطعة الأثاث المراد تلميعها بهذا الخليط وتركه عليها لمدة خمس دقائق.

نقوم بمسح هذا الخليط بقطعة من القماش الجاف.

لا يضاف الماء إلى تلك المكونات لأنها تعمل على تلف الأساس وتشققه.

تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع بصفة دورية للحفاظ علي الخشب من التلف.

تلميع الخشب بالخل الأبيض وزيت الزيتون

تعمل هذه الوصفة على تلميع الخشب بشكل جيد والمحافظة عليه من التلف.

المكونات

١/٤كوب من زيت الزيتون.

١/٤كوب من الخل الأبيض.

بخاخة من البلاستيك.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار وعاء متوسط يخلط فيه كل المكونات.

يتم وضع زيت الزيتون داخل الوعاء.

اخلطي مقدار الخل مع زيت الزيتون.

يتم التقليب جيدًا حتى يتم التجانس.

يوضع الخليط في البخاخة ويستخدم في التلميع بشكل مستمر.

يفضل استخدام هذه الطريقة مرتين في الأسبوع لمحافظة على أثاث المنزل.

في ختام هذا المقال لقد قمنا بتوضيح وشرح أكثر من طريقة تلميع الخشب القديم بأسهل وأبسط الطرق وبمكونات طبيعية متوفرة داخل كل منزل تقوم بتحضيرها كل ربة منزل دون بذل مجهود كبير، وبأقل التكلفة،للمحافظة على أثاث المنزل من التالف.